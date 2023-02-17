ياسمين عز: ما أفسده العالم يصلحه رجل وما أفسده رجل يصلحه رجل أخر

خلال حديثها في برنامجها كلام الناس والذي يذاع عبر شاشة MBC مصر وجهت الإعلامية ياسمين عز بعض الرسائل للسيدات التي تدعو إلى الاستقلالية وترى أن الحياة بدون رجل أفضل قائلة “أن ما أفسده العالم يصلحه رجل، وما أفسده رجل يصلحه رجل أخر” وذلك خلال حديثها مع الصحفي محمود الضبع واليوتيوبر عبدالله محمد في حلقة أمس الخميس والتي كان موضوعها عن عيد الحب.

قال الصحفي محمود الضبع موجهاً حديثه إلى المرأة المستقلة التي ترى أنها ليست بحاجة إلى رجل في حياتها، وقال أن أنها تخالف الطبيعة، وتسبب خلل في المجتمع وتسبب هدم الأسر، نتيجة تجربة سيئة مرت بها، وتريد أن تفرض تجربتها على البنات في المجتمع من خلال منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود بعض المنصات التي تحتضن هذه السيدات.

وخلال الحلقة أوضح صانع المحتوى عبدالله محمد الآن أصبح الرجل هو من يحب بجد وأن السيدات هي من تتسلى، وأصبحت هي من تبحث عن الرجل صاحب السيارة أو الأموال وهكذا، دون النظر إلى أشياء أخرى، وأضاف إلى أن هناك دراسة تقول أن معدل النكد من قبل السيدات 8 أضعاف معدل النكد من قبل الرجال.