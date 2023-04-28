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ياسمين عز تردح بالبلدي لشخصية مجهولة… “كرامة أيه يا أم كرامة”

صلاح عريان

اثارت الإعلامية المصرية ياسمين عز حالة من الجدل الواسع بين رواد السوشيال ميديا بعد نشرها العديد من القصص عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام حيث نشرت ثلاث قصص نصية احتوت على العديد من الكلام الموجه إلى شخصية مجهولة وهاجمتها هجومًا شرسًا.

ياسمين عز لشخصية مجهولة ويحك يا دعسوقة

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نشرت الإعلامية ياسمين عز في قصتها الأولى قائلة… “ويحك يا دعسوقة.. كرامة أيه يا أم كرامة بلاستيك أطرافها مطاط تمط وتنكمش حسب المصلحة والظروف المحيطة.. مدام بليز كرامتك وقعت منك آخر مرة هناك.. ابعتي عبد (مظلوم) من عندك يجيبها قبل ما تسيح فالشمس”.

ياسمين عز لشخصية مجهولة: زيرو محتوي زيرو انوثة

وأضافت ياسمين عز في قصتها قائلة.. “واحكيلنا بالمرة قواعد بيات المرأة الأربعون برة بيت الزوج من غير اذنه.. سلينا كدة في الإجازة لأنك شطبتي محتوي وبقيتي مملة… حتي في تلقيحك مملة… زيرو محتوى زيرو أنوثة.. بس الأمانة استرجال ليڤل الوحش”، ولاقت تصريحات ياسمين عز تفاعل الكثير من رواد السوشيال ميديا ما بين مؤيد وآخر معارض لها.

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صلاح عريان

محرر صحفي منذ عام ٢٠١٨ ومعد برامج منذ عام ٢٠١٩ حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة الأزهر ٢٠٢٠.

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