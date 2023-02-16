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ياسمين عبد العزيز تنشر صورة دون مكياج لتشجيع البنات للظهور على طبيعتهم والجمهور يعلق ساخرًا “ياريتك ما عملتي كده”

عبد الرحمن رضا

ظهرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز في صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وإنستجرام وغيرها، بدون مكياج حتى تشجع البنات على الظهور على طبيعتهم.

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ولكن سخر الجمهور من صورة الفنانة ياسمين عبد العزيز زوجة الفنان المصري أحمد العوضي، عندما نشرت الصورة دون وضع مكياج على بشرتها.

وقال أحد الجماهير ساخرًا “ياريتك ما عملتي كده”، لظهورها تحت عينيها سواد، ولم تخفه بالميكاب.

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من الجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تحضر لعمل في الموسم الرمضاني القادم مع الفنان أحمد العوضي زوجها، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج تامر مرسي.

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضي مسلسل “اللي ملوش كبير” في موسم رمضان 2021، وشارك في بطولته خالد الصاوي، ودينا فؤاد وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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