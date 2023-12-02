ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

اعتاد جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن تشاركهم نجمتهم المفضلة أحدث إطلالاتها التي تجمع بين الأنوثة والأناقة في آن واحد، مما يثير اهتمامهم بشكل كبير ويجعلهم متحمسين لمعرفة المزيد عن حياتها الخاصة.

الفنانة ياسمين عبد العزيز بالحجاب - مصدر الصورة: حساب ياسمين عبد العزيز على إنستجرام

وفي أحدث إطلالتها، ظهرت ياسمين بإطلالة رائعة ومميزة حيث قررت ارتداء توب أبيض يتناسب بشكل جميل مع بنطلون جينز يبرز قوامها رشيقًا بشكل مدهش، برفقة الإعلامية منى الشاذلي.

وتحرص ياسمين، بشكل عام على اختيار الأزياء البسيطة والمتناسقة، سواء كانت فساتين السهرة الفخمة أو إطلالاتها الكاجوال العفوية أو الإطلالات الكلاسيكية، ولا تتردد في تطبيق ماكياج خفيف يعتمد على الألوان الهادئة للحصول على مظهر جميل وطبيعي، وتترك خصلات شعرها تتدلى بأناقة فوق كتفيها.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز، مسلسل “ضرب نار” الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2023، وشارك في بطولته: أحمد العوضي، وماجد المصري، وسهير المرشدي، وإنتصار، وإيمان السيد، من تأليف: ناصر عبد الرحمن، وإخراج: مصطفى فكري.