ياسمين عبدالعزيز تظهر بدون مكياج حتى تعطي الثقة للفتيات والجمهور يسخر منها قائلاً “ياريتك ما عملتي كده”

حاولت ياسمين عبدالعزيز إعطاء الثقة للفتيات للخروج بدون مكياج للحياة والسوشيال ميديا وهكذا، وأن مستحضرات التجميل شيء ليس أساسي في الحياة.

ونشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة لها بدون وضع مستحضرات تجميل، والسواد أسفل أعينها، وأشاد بعض الناس من الجمهور بجمالها بينما علق آخرين”ياريتك ما عملتي كده”.

على صعيد آخر، تستعد الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي لتحضير مسلسل جديد في رمضان 2023، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج تامر مرسي.

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مسلسل “اللي ملوش كبير” في رمضان 2021، وشارك في بطولته خالد الصاوي، ودينا فؤاد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.