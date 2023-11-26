ياسمين صبري تظهر بحقيبة باهظة الثمن لن تتخيل سعرها

قامت الفنانة ياسمين صبري بمشاركة متابعيها بصور حديثة لها أثناء استعدادها للسفر من جديد، دون الكشف عن وجهتها المقصودة.

تظهر ياسمين صبري في الصور وهي تقف أمام طائرتها الخاصة، وتحمل حقيبة Hermès بلون برتقالي تبلغ قيمتها 30 ألف دولار، ما يعادل حوالي 920 ألف جنيه مصري، وفقًا لموقع “fwrd.com”.

كما ظهرت في الصورة حقيبة سفر من Louis Vuitton بعنوان Horizon 50، ويصل سعرها إلى 100 ألف جنيه، وفقًا لموقع “me.louisvuitton”.

يُشار إلى أن فيلم “البعبع”، الذي شاركت في بطولته ياسمين صبري، يُعرض حاليًا في دور السينما في مصر والوطن العربي، وهو من بطولة أمير كرارة وباسم سمرة وغيرهم، ويحمل توقيع الكاتب إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

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كما تستعد ياسمين صبري لعرض فيلم “أبو نسب” الذي يجمعها بمحمد إمام وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي ومحمد لطفي، والذي تولى أيمن وتار كتابة سيناريو، بينما يتولى رامي إمام مهمة الإخراج.