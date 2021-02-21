ياسمين صبري تستعرض مهاراتها في ركوب الخيل.. والجمهور: جورجينا الغلابة

بواسطة أسامة مقلد

تحرص الفنانة ياسمين صبري، على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” بلحظات من حياتها الشخصية بعيدًا عن الفن.

ياسمين صبري

ونشرت ياسمين، أمس السبت، صور جديدة لها خلال ركوبها حصان، لتنهال عليها التعليقات التي تتغزل بها وتشيد برشاقتها وجمالها، حيث وصفها أحد المتابعين بـ “جورجينا الغلابة”.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري، على الشاشة الصغيرة مسلسل “فرصة تانية” الذي عرض في رمضان 2020، وحقق نجاحًا كبيرًا.

“فرصة تانية” تدور أحداثه حول فتاة تدعى ملك، تتعرض لحادث أليم يسبب لها فقدان ذاكرة، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق.

بطولة: ياسمين صبري، وأحمد مجدي، وأيتن عامر، وهبة مجدي، ودياب، ومحمود البزاوي، وإدوارد، ونهال عنبر، وأشرف زكي، وعمر الشناوي، معالجة درامية: محمد سيد بشير، وسيناريو وحوار: مصطفى جمال هاشم، وإخراج: مرقس عادل.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.

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