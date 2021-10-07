ياسمين صبري تثير الجدل بـ 10 تصريحات جديدة.. أبرزها: أنشغل حاليًا بتأليف مسلسلي القادم

أثارت الفنانة ياسمين صبري، جدلًا كبيرًا بسبب التصريحات التي أدلت بها خلال حوارها مع مجلة “BAZAAR”.

وأدلت ياسمين صبري، بـ 10 تصريحات مثيرة للجدل جاءت كالتالي:

1- بعد مسلسل “حكايتي” بدأت أصدق ما ينشر عن أنني فتاة جميلة ومحظوظة دون أي موهبة.

2- لم أبذل أي جهد يذكر في العديد من الأعمال التي شاركت فيها دون تركيز على التفاصيل.

3- أتمتع بموهبة التمثيل إلا أنني لم أجد نص جيد لأشارك به في رمضان الماضي.

4- أرى أن الموسم الرمضاني يجذب أكبر شريحة جماهيري مثل دوري أبطال أوروبا.

5- أنشغل حاليًا بتأليف مسلسلي القادم وسوف أكتب قصة من حياتنا الواقعية.

6- رفضت المشاركة في رمضان الماضي حتى لا أقدم عمل فني لا يعتمد على قصة مميزة.

7- التأليف موهبة فنية أمتلكها ولكن كنت أجهل وجودها.

8- مسلسلي الجديد من تأليفي وسوف يشارك في الكتابة مجموعة من المؤلفين.

9- ممتنة جدًا لجمالي الذي وهبني إياه الله وأمتلك صفات أخرى جميلة.

10- الشهرة دفعتني للعمل على تطوير شخصيتي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل “فرصة تانية” الذي عرض في رمضان 2020.

“فرصة تانية” بطولة: ياسمين صبري، وأحمد مجدي، وأيتن عامر، وهبة مجدي، ودياب، ومحمود البزاوي، وإدوارد، ونهال عنبر، وأشرف زكي، وعمر الشناوي، معالجة درامية: محمد سيد بشير، وسيناريو وحوار: مصطفى جمال هاشم، وإخراج: مرقس عادل.