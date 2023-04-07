ياسمين رئيس تتحدث لأول مرة عن أسباب طلاقها من هادي الباجوري

حلت الفنانة ياسمين رئيس ضيفة على برنامج “حبر سرّي” الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة “القاهرة والناس”، حيث كشفت للمرة الأولى الأسباب الحقيقية لطلاقها من المخرج هادي الباجوري.

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة على “يوتيوب” برومو الحلقة التي ظهرت فيه ياسمين وهي تتحدث عن تفاصيل علاقتها بطليقها وأسباب الطلاق، مؤكدةً استياءها من تصريحه بشأن عدم ممانعته في تجسيد زوجته مشاهد القُبل في الأفلام. ومن المتوقع بث الحلقة الكاملة مساء اليوم (الجمعة) على شاشة “القاهرة والناس”.

وفي سياق متصل، فقد تغيّبت ياسمين رئيس هذا العام عن دراما رمضان بعد استبعادها من مسلسل “بابا المجال” عقب سفرها خارج مصر للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة من دون إذن من المخرج أو المنتج، مما دفع الأخير لاستبدالها بالفنانة نسرين أمين. وتم تأجيل تصوير مسلسل “ألف ليلة ولية” الذي كان من المقرر أن تشارك فيه ياسمين الفنان ياسر جلال، إلى رمضان المقبل بسبب ضخامة العمل.

وعلاوة على ذلك، علّقت ياسمين رئيس على سؤال المذيعة حول عدد مرات خيانة هادي لها، قائلةً: “يااااه”… ما عزّز الاعتقاد بأن سبب طلاقها منه كان هو الخيانة.