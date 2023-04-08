ياسمين رئيس: حنين حسام كان لازم تتحبس ولو حسن شاكوش شايف إني استفدت منه يبقى الحمد لله استفدت

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس في لقاء خاص عبر برنامج “حبر سري” المُذاع على قناة القاهرة والناس وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم.

وعلقت الفنانة ياسمين رئيس على حبس البلوجر حنين حسام والتي تم حبسها على خلفية الاتهام بالتحريض على الفسق والفجور والأعمال المنافية للأداب بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي.

حنين حسام كان لازم تتحبس لتكون عبرة

قالت الفنانة ياسمين رئيس إن البلوجر حنين حسام كان لازم تتحبس، وأي بنت تخرج عن حدود المجمتمع يجب أن تكون عبرة.

وأضافت ياسمين رئيس قائلة: “المجتمع خدها كبش فداء.

حرية البنت لابد أن تكون في حدود معينة

استكملت الفنانة ياسمين رئيس حديثها عن حبس البلوجر حنين حسام قائلة إن حرية البنت لابد أن تكون في حدود معينة، إلا أن المجتمع والسوشيال ميديا تحامل على حنين حسام، مؤكدة أن إحساسها كبنت ترفض الطريقة التي تعرضت لها حنين حسام.

وأشارت ياسمين رئيس إلى أنها مع حنين حسام التي تنشئ فيديوهات، ولم تهاجم حنين حسام، مضيفة: “محكمة الرأي العام حكمت عليها وأصدرت القرار “.

لو حسن شاكوش شايف إني استفدت منه يبقى أنا الحمد لله استفدت

قالت الفنانة ياسمين رئيس، إنها سمعت تصريحات لمطرب المهرجانات حسن شاكوش وهو يتحدث عن أنها استفادت من المشاركة معه، قائلة: لو هو شايف كده يبقى أنا الحمد لله استفدت منه.

وأشارت إلى أنها بعد أغنية “افتحي شباكك أنا جيت”، توجهت لشريحة من جمهور الفنان حسن شاكوش، متابعة: “روحت لجمهور حسن شاكوش بالأغنية دي”، كما أنها تتمنى أن تحصل على جمهور الفنان حسن شاكوش.