ياسمين رئيس: تعرضت للخيانة أكثر من مرة وزي ما في رجالة خاينة في ستات خاينة

حلت الفنانة ياسمين رئيس ضيفة على برنامج حبر سري المذاع على قناة القاهرة والناس وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم.

ياسمين رئيس وتصريحات زوجها السابق هادي الباجوري

تحدثت الفنانة ياسمين رئيس عن موضوعات كثيرة، وفتحت العديد من الملفات التي تخص حياتها الشخصية، خاصة المتعلقة بزوجها السابق المخرج هادي الباجوري وتصريحاته المثيرة بشأن قبوله أن تشارك زوجته في مشاهد جريئة قائلًا: عادي مراتي ممكن تتباس.

تعرضت للخيانة أكثر من مرة

تحدثت الفنانة ياسمين رئيس عن ظاهرة الخيانة الزوجية، قائلة إن ليس كل الرجال خائنين، ولكن هناك من يخون ومن يحافظ على زوجته.

وأشارت الفنانة ياسمين رئيس إلى أنها تعرضت للخيانة عدة مرات، متابعة: “واحنا صغيرين كان في خيانة كتير”.

وأكد الفنانة ياسمين رئيس أنها اكتشفت الكثير من الخيانة، مضيفة: “زي ما في رجالة خاينة في ستات خاينة”، كما أنه ليس هناك صفة يمكن أن تعمم على الإنسان، مضيفة: “بمسك تليفون الراجل اللي معايا.. وأعرف كل التفاصيل عنه”.

من هي ياسمين رئيس؟

الفنانة ياسمين رئيس ممثلة مصرية من مواليد 15 سبتمبر 1985، بدأت مشوارها الفني في عمر الـ 14 عام، ثم افتتحت مسيرتها الفنية بدور في مسلسل عرض خاص، وكانت أول بطولة مع المخرج محمد خان في فيلم فتاة المصنع والذي حقق نجاحاً باهراً ونال العديد من الجوائز المحلية والدولية.