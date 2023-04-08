ياسمين رئيس ترد على تصريحات زوجها السابق: اضايقت جدًا.. ومش هيفرق مع الناس حسيت بإيه

ردت الفنانة ياسمين رئيس على تصريحات زوجها السابق المخرج هادي الباجوري، معربة عن استيئاها الشديد من هذه التصريحات.

تصريحات هادي الباجوري زوج ياسمين رئيس السابق

قال المخرج هادي الباجوري زوج الفنانة ياسمين رئيس السابق خلال تصريحات صحفية أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت في تصريحات زوج ياسمين رئيس الآتي: “عادي مراتي ممكن تتباس”.

غضب ياسمين رئيس من تصريحات زوجها

أعربت الفنانة ياسمين رئيس عن استيائها الشديد من تصريحات زوجها السابق المخرج هادي الباجوري التي قال فيها “عادي مراتي ممكن تتباس”.

قالت ياسمين رئيس خلال حوارها في برنامج “حبر سري” وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة القاهرة والناس إنها شعرت بضيق واستياء شديد بسبب تلك التصريحات، مضيفة: أنا اضايقت.. ومش مهم حسيت بـ إيه وقتها مش هيفرق مع الناس.. بس أنا اضايقت وفيه حاجات خلاص مش هتقدري تعملي فيها حاجة، مفيش حد ميعرفش دماغ اللي العايش معاه”.

وتابعت: “مفيش حد مبيبقاش عارف مين اللي عايش معاه وعارف دماغه وتفكيره بس برضه اضايقت”.

من هي ياسمين رئيس؟

الفنانة ياسمين رئيس ممثلة مصرية من مواليد 15 سبتمبر 1985، بدأت مشوارها الفني في عمر الـ 14 عام، ثم افتتحت مسيرتها الفنية بدور في مسلسل عرض خاص، وكانت أول بطولة مع المخرج محمد خان في فيلم فتاة المصنع والذي حقق نجاحاً باهراً ونال العديد من الجوائز المحلية والدولية.