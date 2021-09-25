“ياسمينا العلواني أحدثهن”.. فنانات شابات فاجئن الجمهور بارتداء الحجاب

بواسطة أسامة مقلد

تصدر اسم المطربة الشابة ياسمينا العلواني، نجمة برنامج المواهب “آرابز جوت تالنت” نتائج مؤشرات البحث وقوائم التريند خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلانها ارتداء الحجاب ونشرها صور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب لأول مرة، وعلقت عليها قائلة: “الحمد لله.. بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق.. كملها على خير يارب”.

"ياسمينا العلواني أحدثهن".. فنانات شابات فاجئن الجمهور بارتداء الحجاب

وهي الخطوة التي فاجأت بها ياسمينا جمهورها الذي شجعها عليها بقوة، وأشادوا بها وبجمالها بالحجاب أيضًا.

ياسمينا العلواني بالحجاب
ياسمينا العلواني بالحجاب

وياسمينا العلواني، صاحبة الـ (23 سنة) لم تكن الأولى التي تفاجئ محبيها بارتداء الحجاب، بل هناك العديد من الفنانات الشابات اللاتي قررن ارتداء الحجاب، وهن:

ميرنا المهندس

ارتدت ميرنا الحجاب في الوقت الذي عانت فيه من سرطان القولون، الذي تسبب في وفاتها في عام 2015، ولكنها خلعت الحجاب بعد فترة قصيرة وعادت للتمثيل مرة أخرى.

"ياسمينا العلواني أحدثهن".. فنانات شابات فاجئن الجمهور بارتداء الحجاب 1 25/9/2021 - 1:46 م

عبير صبري

أعلنت اعتزال الفن وارتداء الحجاب في 2002، وغابت عن الساحة لمدة 4 سنوات قبل أن تعود مرة أخرى للتمثيل وتخلع الحجاب.

"ياسمينا العلواني أحدثهن".. فنانات شابات فاجئن الجمهور بارتداء الحجاب 2 25/9/2021 - 1:46 م

نورهان

ارتدت الحجاب وهي في قمة نجوميتها، بعد أن شاركت في العديد من الأعمال الناجحة، أبرزها: “عائلة الحاج متولي، والعصيان، وكناريا وشركاه، وقاسم أمين، وسوق العصر”، ولكنها عادت مرة أخرى للتمثيل وخلعت الحجاب.

"ياسمينا العلواني أحدثهن".. فنانات شابات فاجئن الجمهور بارتداء الحجاب 3 25/9/2021 - 1:46 م

حنان ترك

بعد مسلسل “سارة” الذي قدمته عام 2005 وحقق نجاحًا كبيرًا، أعلنت الفنانة حنان ترك ارتداء الحجاب، وقدمت عددًا من الأعمال وهي بالحجاب مثل: “أولاد الشوارع، وهانم بنت باشا، والقطة العميا، ونونة المأذونة، والمصلحة”، حتى أعلنت اعتزالها رسميًا في 2012 بعد آخر مسلسلاتها “أخت تريز”.

"ياسمينا العلواني أحدثهن".. فنانات شابات فاجئن الجمهور بارتداء الحجاب 4 25/9/2021 - 1:46 م

حلا شيحة

أعلنت ارتداء الحجاب في نفس التوقيت الذي أعلنت فيه حنان ترك ارتداء الحجاب أيضًا، وقدمت فيلم واحد بالحجاب وهو “كامل الأوصاف” أمام المطرب الراحل عامر منيب، عام 2006 وبعد الفيلم أعلنت اعتزال التمثيل، ولكنها عادت في 2019 مرة أخرى وخلعت الحجاب وقدمت عددًا من الأعمال أولها مسلسل “زلزال” مع الفنان محمد رمضان، ثم مسلسل “خيانة عهد” مع النجمة يسرا، وأخيرًا فيلم “مش أنا” وقبل عرضه في السينمات تزوجت من الداعية معز مسعود، وارتدت الحجاب مرة أخرى ولكنها لم تعتزل التمثيل حتى الآن.

"ياسمينا العلواني أحدثهن".. فنانات شابات فاجئن الجمهور بارتداء الحجاب 5 25/9/2021 - 1:46 م

إيمان العاصي

من المعروف أنها كانت ترتدي الحجاب قبل دخولها المجال الفني، وفي قمة توهجها الفني أعلنت اعتزالها وارتداء الحجاب مرة أخرى، ولكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها وعادت للتمثيل مرة أخرى.

"ياسمينا العلواني أحدثهن".. فنانات شابات فاجئن الجمهور بارتداء الحجاب 6 25/9/2021 - 1:46 م

شيماء سعيد

أعلنت اعتزالها وارتداء الحجاب في عام 2018، بعد أن قدمت أغاني ناجحة مثل “ولسه الليالي، وغدار، وآهه، وده ماله ده”، وشاركت بالتمثيل في بداياتها الفنية في عدة أعمال مثل: “إسماعيلية رايح جاي، وهوانم جاردن سيتي، واللص الذي أحبه، وأوبرا عايدة”.

"ياسمينا العلواني أحدثهن".. فنانات شابات فاجئن الجمهور بارتداء الحجاب 7 25/9/2021 - 1:46 م

أمل حجازي

أعلنت اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في سبتمبر 2019، وقدمت بعد ذلك عددًا من الأغاني الدينية.

"ياسمينا العلواني أحدثهن".. فنانات شابات فاجئن الجمهور بارتداء الحجاب 8 25/9/2021 - 1:46 م

داليا إبراهيم

في 2020 فاجأت جمهورها بعد اعتزالها الفن، بارتداء الحجاب وظهرت بملامح مختلفة عن شكلها الذي اعتاد الجمهور عليه نظرًا لمرور 4 سنوات على آخر أعمالها “جراب حواء” الذي قدمته عام 2016.

"ياسمينا العلواني أحدثهن".. فنانات شابات فاجئن الجمهور بارتداء الحجاب 9 25/9/2021 - 1:46 م

مي فخري

في أواخر عام 2020 أعلنت اعتزالها الفن بشكل نهائي وارتداء الحجاب، قائلة: “فجأة شعرت أنني أريد الابتعاد عن هذا الجو”.

"ياسمينا العلواني أحدثهن".. فنانات شابات فاجئن الجمهور بارتداء الحجاب 10 25/9/2021 - 1:46 م

قد يهمك:



Avatar of أسامة مقلد
أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

اترك تعليقاً