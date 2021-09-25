“ياسمينا العلواني أحدثهن”.. فنانات شابات فاجئن الجمهور بارتداء الحجاب

تصدر اسم المطربة الشابة ياسمينا العلواني، نجمة برنامج المواهب “آرابز جوت تالنت” نتائج مؤشرات البحث وقوائم التريند خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلانها ارتداء الحجاب ونشرها صور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب لأول مرة، وعلقت عليها قائلة: “الحمد لله.. بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق.. كملها على خير يارب”.

وهي الخطوة التي فاجأت بها ياسمينا جمهورها الذي شجعها عليها بقوة، وأشادوا بها وبجمالها بالحجاب أيضًا.

وياسمينا العلواني، صاحبة الـ (23 سنة) لم تكن الأولى التي تفاجئ محبيها بارتداء الحجاب، بل هناك العديد من الفنانات الشابات اللاتي قررن ارتداء الحجاب، وهن:

ميرنا المهندس

ارتدت ميرنا الحجاب في الوقت الذي عانت فيه من سرطان القولون، الذي تسبب في وفاتها في عام 2015، ولكنها خلعت الحجاب بعد فترة قصيرة وعادت للتمثيل مرة أخرى.

عبير صبري

أعلنت اعتزال الفن وارتداء الحجاب في 2002، وغابت عن الساحة لمدة 4 سنوات قبل أن تعود مرة أخرى للتمثيل وتخلع الحجاب.

نورهان

ارتدت الحجاب وهي في قمة نجوميتها، بعد أن شاركت في العديد من الأعمال الناجحة، أبرزها: “عائلة الحاج متولي، والعصيان، وكناريا وشركاه، وقاسم أمين، وسوق العصر”، ولكنها عادت مرة أخرى للتمثيل وخلعت الحجاب.

حنان ترك

بعد مسلسل “سارة” الذي قدمته عام 2005 وحقق نجاحًا كبيرًا، أعلنت الفنانة حنان ترك ارتداء الحجاب، وقدمت عددًا من الأعمال وهي بالحجاب مثل: “أولاد الشوارع، وهانم بنت باشا، والقطة العميا، ونونة المأذونة، والمصلحة”، حتى أعلنت اعتزالها رسميًا في 2012 بعد آخر مسلسلاتها “أخت تريز”.

حلا شيحة

أعلنت ارتداء الحجاب في نفس التوقيت الذي أعلنت فيه حنان ترك ارتداء الحجاب أيضًا، وقدمت فيلم واحد بالحجاب وهو “كامل الأوصاف” أمام المطرب الراحل عامر منيب، عام 2006 وبعد الفيلم أعلنت اعتزال التمثيل، ولكنها عادت في 2019 مرة أخرى وخلعت الحجاب وقدمت عددًا من الأعمال أولها مسلسل “زلزال” مع الفنان محمد رمضان، ثم مسلسل “خيانة عهد” مع النجمة يسرا، وأخيرًا فيلم “مش أنا” وقبل عرضه في السينمات تزوجت من الداعية معز مسعود، وارتدت الحجاب مرة أخرى ولكنها لم تعتزل التمثيل حتى الآن.

إيمان العاصي

من المعروف أنها كانت ترتدي الحجاب قبل دخولها المجال الفني، وفي قمة توهجها الفني أعلنت اعتزالها وارتداء الحجاب مرة أخرى، ولكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها وعادت للتمثيل مرة أخرى.

شيماء سعيد

أعلنت اعتزالها وارتداء الحجاب في عام 2018، بعد أن قدمت أغاني ناجحة مثل “ولسه الليالي، وغدار، وآهه، وده ماله ده”، وشاركت بالتمثيل في بداياتها الفنية في عدة أعمال مثل: “إسماعيلية رايح جاي، وهوانم جاردن سيتي، واللص الذي أحبه، وأوبرا عايدة”.

أمل حجازي

أعلنت اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في سبتمبر 2019، وقدمت بعد ذلك عددًا من الأغاني الدينية.

داليا إبراهيم

في 2020 فاجأت جمهورها بعد اعتزالها الفن، بارتداء الحجاب وظهرت بملامح مختلفة عن شكلها الذي اعتاد الجمهور عليه نظرًا لمرور 4 سنوات على آخر أعمالها “جراب حواء” الذي قدمته عام 2016.

مي فخري

في أواخر عام 2020 أعلنت اعتزالها الفن بشكل نهائي وارتداء الحجاب، قائلة: “فجأة شعرت أنني أريد الابتعاد عن هذا الجو”.