وقف الإعلامية ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لحين انتهاء التحقيقات

قررت نقابة الإعلاميين برئاسة الإعلامي طارق سعدة، وقف الإعلامية ريهام السعيد عن العمل الإعلامي وإحالتها للتحقيق داخل النقابة، وذلك على خلفية فسخ تعاقدها مع قناة الشمس، جاء ذلك نقلاً عن موقع مصراوي الإخباري.

الإعلامية ريهام سعيد- المصدر: قناة هي عبر فسبوك

وأوضح نقيب الإعلاميين الإعلامي طارق سعدة أن مجلس إدارة النقابة اتخذ قراراً بوقف الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا الشمس عبر قناة الشمس الفضائية، وذلك نظراً لفسخها التعاقد مع القناة قبل انتهاء مدة العقد.

حيث أن إدارة القناة كانت قد تقدمت بشكوى ضد الإعلامية ريهام السعيد، وبالتالي أصدرت النقابة قراراً بوقفها، لحين انتهاء التحقيقات معها في النقابة والوقوف على حقيقة الأمر، وذلك بعد أن نشرت ريهام السعيد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعتذارها عن عن تقديم البرنامج على قناة الشمس لمرورها بأزمة صحية.

ومن الجدير بالذكر أن ريهام السعيد قد ظهرت أمس السبت على قناة هي، لتقديم أولى حلقات برنامجها الجديد، وذلك بعد أن أعلنت القناة عن تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد بعد فسخ تعاقدها مع قناة الشمس.

