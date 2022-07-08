وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في القاهرة والإسكندرية وجميع المحافظات المصرية

يبحث جميع المسلمين عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في جميع المحافظات بجمهورية مصر العربية، وذلك تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي تم الإعلان عن موعده مؤخراً ليكن يوم السبت القادم الموافق التاسع من شهر يوليو، ينتظر الجميع قدوم يوم عرفة بلهفة شديدة حتى يحتفلوا بالعيد مهللين بتكبيرات العيد المليئة بالحمد والثناء على الله عز وجل.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022

تم الإعلان عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 داخل جميع المحافظات في جمهورية مصر العربية، لتأتي كالتالي:

يتم بدء صلاة العيد داخل محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:26 صباحاً، وكذلك الجيزة.

في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5:28 صباحاً، وفي محافظة بور سعيد في تمام الساعة 5:19 صباحاً.

وفي محافظة السويس في تمام الساعة 5:21 صباحاً، ومحافظة العريش في تمام الساعة 5:13.

بالإضافة إلى محافظة طابا التي تبدء بها الصلاة بحلول الساعة 5:13 صباحاً، ومحافظة شرم الشيخ في الساعة 5:19 صباحاً، ومحافظة طنطا خلال الساعة 5:25 صباحاً.

محافظة سوهاج في تمام الساعة 5:32 صباحاً، وكذلك محافظة أسوان، ومحافظة مرسى مطروح في تمام الساعة 5:39 صباحاً.

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى المبارك

تتم صلاة عيد الأضحى المبارك خلال اليوم العاشر من شهر ذي الحجة الموافق اليوم التاسع من شهر يوليو، وتكن ركعتان ينوى بها المصلي صلاة العيد، ثم يقوم بالتكبير خلال الركعة الأولى سبع تكبيرات.

أما بالنسبة إلى الركعة الثانية فتكن بخمس تكبيرات.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2022

تم الإعلان عن إجازة عيد الأضحى داخل مصر بأنها تسعة أيام رسمية تكون مدفوعة الأجر لجميع موظفين القطاع الحكومي في الدولة.

الجدير بالذكر أن يوم عرفة سوف يوافق الجمعة القادمة الموافق اليوم التاسع من شهر ذي الحجة والثامن من شهر يوليو، لتبدأ الإجازة الرسمية خلال يوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر يوليو.