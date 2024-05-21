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عاجل.. وفاة 15 فتاة في حادث سقوط حافلة في نهر النيل

أحمد علي

حالة من الحزن يعيشها الشعب المصري بعد سقوط حافلة من فوق ظهر عبارة بمنطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة قرب العاصمة المصرية القاهرة.

وأسفر حادث سقوط الحافلة في نهر النيل عن وفاة 15 فتاة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرون من مايو الجاري.

وكشفت تقارير صحفية أن الضحايا جميعهم فتيات يعملن بأحد شركات تجفيف الفاكهة.

وأوضحت التقارير أن الحافلة كانت تقل 22 عاملة، كانوا متوجهين من محل إقامتهم بمحافظة المنوفية بدلتا النيل لمقر عملهن في محافظة الجيزة.

وأكدت أن هناك 9 ناجين، بينما يتواجد 4 مفقودين لم يتم العثور عليهم حتى هذه اللحظة.

بينما جاءت أسباب الحادث نتيجة اختلال في عجلة القيادة في يد سائق الحافلة خلال إبحار العبار بين شاطئي النيل، حيث أدى ذلك لتجاوز الحافلة الحاجز الحديدي للعبارة وسقوطها في مياه النيل.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.


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