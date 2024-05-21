عاجل.. وفاة 15 فتاة في حادث سقوط حافلة في نهر النيل

حالة من الحزن يعيشها الشعب المصري بعد سقوط حافلة من فوق ظهر عبارة بمنطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة قرب العاصمة المصرية القاهرة.

وأسفر حادث سقوط الحافلة في نهر النيل عن وفاة 15 فتاة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرون من مايو الجاري.

وفاة 15 فتاة بغرق حافلة عاملات في مياه النيل بـ #الجيزة .. ومشاهد من موقع الحادث#مصر#الحدث pic.twitter.com/NCR1fe6ZJs — ا لـحـدث (@AlHadath) May 21, 2024

وكشفت تقارير صحفية أن الضحايا جميعهم فتيات يعملن بأحد شركات تجفيف الفاكهة.

وأوضحت التقارير أن الحافلة كانت تقل 22 عاملة، كانوا متوجهين من محل إقامتهم بمحافظة المنوفية بدلتا النيل لمقر عملهن في محافظة الجيزة.

وأكدت أن هناك 9 ناجين، بينما يتواجد 4 مفقودين لم يتم العثور عليهم حتى هذه اللحظة.

بينما جاءت أسباب الحادث نتيجة اختلال في عجلة القيادة في يد سائق الحافلة خلال إبحار العبار بين شاطئي النيل، حيث أدى ذلك لتجاوز الحافلة الحاجز الحديدي للعبارة وسقوطها في مياه النيل.