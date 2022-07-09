“وفاة طفل 14 عامًا” بعد سقوط عجل اضحية العيد عليه في بني سويف

في أول أيام عيد الأضحى المبارك، شهدت محافظة بني سويف، في صعيد مصر، واقعة مؤلمة، حيث سقط عجل أضحية العيد من الطابق الثاني ليصطدم بطفل عمره 14 عامًا، ليلقى الطالب مصرعه على الفور..

وفاة طفل سقط عليه عجل أضحية العيد

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا من أهالي قرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف، بسقوط عجل أضحية العيد على طفل يبلغ من العمر 14 عامًا.

كما تلقت الأجهزة، إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، يفيد بوصول الطفل “محمود أحمد حسن” جثة هامدة، حيث تم نقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وقال شهود عيان، بأن الطفل تعرض للحادث أثناء مروره في الشارع، حيث سقط عليه عجل أضحية العيد من الطابق الثاني مما أدى إلى وفاته على الفور، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة.

تفاصيل حادث سقوط عجل أضحية على طفل

بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية فيما يخص الحادث، وإخطار النيابة العامة، لإصدار تصريحات الدفن حيث تم تشييع جثمان الطفل من قرية أهالي الشناوية، بينما يخيم الحزن عليهم بأول أيام العيد.

وطبقا لشهود العيان، كان أصحاب الأضحية على وشك ذبح العجل قبل أن يهرب منهم ويقفز من الطابق الثاني ويسقط فوق رأس الطفل الضحية الذي تصادف وجوده تحت المنزل في نفس الوقت، وتوفى قبل وصوله إلى المستشفى.