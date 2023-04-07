وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

حالة من الحزن أصابت محبي الفنانة والإعلامية الراحلة شيرين الطحان، بعد الإعلان عن خبر وفاتها خلال الدقائق الماضية.

رحلة شيرين الطحان مع مرض السرطان

شيرين الطحان عاشت سنوات قاسية مع مرض السرطان ،والذى اكتشفت اصابتها به قبل سبع سنوات ماضية، وتحديداً منذ عام 2016، الا انها تحلت بالصبر والقوه وحاولت ان تواجه هذا المرض اللعين.

مشوار شيرين الطحان مع الفن والإعلام

ولدت شيرين الطحان في عام 1976، عملت بعد تخرجها من كلية التجارة كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات، ثم رشحها المخرج احمد يسري للمشاركة في بطولة فيلم 45 يوما من بطولة أحمد الفيشاوي.

قدمت بعدها شيرين الطحان عدد من المسلسلات تليفزيونية، ومنها رقم مجهول، اسم مؤقت، السبع وصايا

كان اخر أعمال الفنانة شيرين الطحان، هو مسلسل رمضان كريم فى جزءه الاول، والذى عادت من خلاله الى الشاشة كممثلة بعد غياب أستمر لحوالي 3 سنوات.