وفاة شقيق الفنان” أحمد حلمي” وأسرته تكشف سبب الوفاة

عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” انستجرام”، نعى الفنان أحمد حلمي شقيقه الراحل، وكتب” توفى إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبد الرحمن”، وسيصلى عليه الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد” ناصر”، بحي الفلل بمحافظة القليوبية، مسقط رأس الراحل، وسيتم دفنه بمقابر العائلة في” الشموت” في بنها، وسيقام عزاء للراحل الليلة بمسقط رأسه في مضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية.

الفنان" أحمد حلمي"، يعلن وفاة شقيقه الأكبر وأسرته تكشف سبب الوفاة_ مصدر الصورة: خاص بموقع" نجوم مصرية"

كما كشف الفنان أحمد حلمي، عن إقامة عزاء لشقيقه الراحل في القاهرة، يوم الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

بينما نعت سالي حلمي، شقيقها الأكبر -رحمه الله- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، وكتبت” أخي خالد حلمي في ذمة الله أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة”.

هذا ويذكر أن الراحل هو الأخ الأكبر للفنان أحمد حلمي، كان يعاني من مرض القلب، مما استدعى لخوضه لجراحة قلب مفتوح، وقبل رحيله شعر ببعض التعب، ثم وافته المنية فجر اليوم بشكل مفاجئ، وذلك حسب ما رواه السيد أحمد زكي، زوج السيدة سالي حلمي شقيقة الراحل، كما ذكر أيضا أن الفنان أحمد حلمي، كان بجوار أخيه ليلة أمس وذلك للاطمئنان على حالته الصحية، وكان حالته الصحية مستقرة، ليتفاجأ الجميع بوفاته فجر اليوم، وكان الشقيق الراحل يعمل مديرا عاما بالجهاز المركزي للمحاسبات