وفاة شقيقة الفنان جميل برسوم وتشيع جثمانها من محافظة البحيرة

توفيت اليوم “4 مايو 2023″شقيقة الفنان جميل برسوم إبن محافظة البحيرة، حيث أعلنت أسرة الراحلة “ماجدة برسوم” أخبار الوفاة عبر حسابها الشخصي الخاص بالفيسبوك، كما قامت بإعلان أيضاً خبر العزاء والذي سوف يتم في كنيسة الملائكة الجليل ميخائيل بمدينة دمنهور.

وفاة الراحلة ماجدة برسوم

توفيت شقيقة الفنان “فجر اليوم” حيث تم الإعلان عنها بواسطة أهالي وأصدقاء الفقيدة عبر الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

ما آخر أعمال الفنان؟

رغم مسيرة الفنان جميل برسوم التي مازالت مستمرة حتى يومنا هذا من حقيقة التسعينات، إلي أن آخر أعمال الفنان، هو مشاركته في مسلسل “ستهم” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان عام 2023″، وقام في هذا المسلسل بتقديم شخصية الطبيب حماد، الذي أعد له إسم الشهره خلال هذا المسلسل بإسم “طبيب الغلابة“، و سمي بهذا الإسم خلال المسلسل لأن دوره كان عبارة عن رجل زهد في الدنيا، وسعي علي علاج الغلابة بالمجان حتى صار طبيبهم، كما قام الفنان جميل برسوم بالمشاركة في مسلسل “تحت الوصاية” ممثلاً دور ابنيّ الفنانة مني زكي، كما يذكر أن شهرة برسوم جاءت من تمثيله في مسلسل “أهل كايرو” ومن دوره “والد صافي” الذي أحدث ضجة كبيرة.