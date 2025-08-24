وفاة بهاء الخطيب تذكرة لخطورة وأسباب وأعراض الذبحة الصدرية

تصدر اسم الفنان الشاب بهاء الخطيب مؤشرات البحث بعد وفاته المفاجئة فجر اليوم، عن عمر يناهز 41 عامًا.

وذلك إثر إصابته بذبحة صدرية أثناء لعبه مباراة كرة قدم مع أصدقائه. وقد تم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة.

تُسلط هذه الواقعة الحزينة الضوء على خطورة الذبحة الصدرية، التي تُعد إنذارًا مهمًا على وجود مشاكل في الشرايين التاجية، والتي تؤثر على تدفق الدم إلى عضلة القلب، وقد تكون مقدمة لأزمة قلبية حادة.

ما هي الذبحة الصدرية؟

الذبحة الصدرية هي عرض وليس مرضًا بحد ذاته، وهي ناتجة عن نقص إمداد عضلة القلب بالأكسجين بسبب ضيق أو انسداد في الشرايين التاجية.

وتتطلب هذه الحالة تدخلًا طبيًا فوريًا لأنها قد تكون مؤشرًا على خطر الإصابة بنوبة قلبية.

أبرز أعراض الذبحة الصدرية:

ألم أو ثقل في منطقة الصدر.

ضيق في التنفس، خاصة عند بذل مجهود.

التعرق المفرط والتعب والإرهاق.

الشعور بالغثيان أو الدوار.

الأسباب والعوامل المؤثرة:

تنتج الذبحة الصدرية بشكل رئيسي عن تصلب الشرايين التاجية، لكن هناك عوامل أخرى تزيد من خطر الإصابة بها، مثل ارتفاع ضغط الدم، والتدخين، ومرض السكري، وارتفاع الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى الضغط النفسي الشديد.

أنواع الذبحة الصدرية:

تُصنف الذبحة الصدرية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

المستقرة: تظهر عند بذل مجهود وتختفي بالراحة، وهي الأقل خطورة.

غير المستقرة: تحدث فجأة وفي وقت الراحة، وتُعد مؤشرًا على قرب حدوث نوبة قلبية وتتطلب علاجًا عاجلًا.

المتغيرة: تحدث بسبب تشنج في الشريان التاجي، غالبًا أثناء الليل أو الصباح.

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب تُعد تذكرة بأهمية الوعي الصحي والفحص الدوري، خاصةً في حالات وجود عوامل خطورة، لتجنب مثل هذه الأزمات الصحية المفاجئة.