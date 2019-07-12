وفاة الناقد الكبير “يوسف شريف رزق الله”

استيقظ الشعب المصري اليوم الجمعة على خبر وفاة الناقد المصري الكبير “يوسف شريف”، عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراع صعب وطويل مع المرض، وأخيراً إصابته بالفشل الكلوي قبل الوفاة، مما أدى إلى المكوث بالمستشفى لمدة طويلة إلى أن رحل عن عالم الفن اليوم.

مناصب اشتغلها الناقد الفنان “يوسف شريف”:

شغل مؤخرًا منصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما أنه يعد موسوعة سينمائية وقدم برامج شهدت نجاحًا مبهرًا كـ”أوسكار” و”ستار” و”الفانوس السحري” و”سينما في سينما” وغيرها.

نعي الوسط الفني على وفاة الفنان:

إستقبل الكثير من أهل الوسط الفني عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الناقد الكبير “يوسف شريف رزق الله”، الذي رحل عن عالم الفن صباح اليوم الجمعة بعد وعكة صحية شديدة في أيامه الأخيرة، ونُقل على إثرها إلى المستشفى، منهم: