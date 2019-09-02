وفاة الكاتب المصري البارز مصطفى اللباد عن عمر يناهز 54 عامًا

توفي الكاتب والمحلل السياسي المصري مصطفى اللباد يوم الأحد عن عمر يناهز 54 عامًا، وذلك بعد صراع دام ثلاث سنوات مع مرض السرطان اللعين، وُلد اللباد في القاهرة عام 1965، وهو ابن رسام الكاريكاتير الراحل والمؤلف ومصمم الرسوم البيانية الرائد محي الدين اللباد، الذي توفي في عام 2010.

مصطفى اللباد

شغل اللباد منصب مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، وكان رئيس تحرير مجلة شرق نامه المصرية، وهي واحدة من إصدارات المركز، وقد حصل مصطفى اللباد على درجة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط من جامعة هومبولت في برلين عام 1994، وكان اهتمامه الرئيسي هو شؤون تركيا وإيران وآسيا الوسطى.

مؤلفات مصطفى اللباد

وهو مؤلف كتاب “حديقة الأحزان: إيران وحكم الفقيه” الصادر في عام 2006، كما شارك في تأليف كتب أخرى، بما في ذلك (تركيا بين التحديات الداخلية والرهانات الخارجية) ، ألفه بالاشتراك مع آخرين و التي نشرت في عام 2009،وأيضاً “الحياة” الدولية و”السفير” اللبنانية والقبس الكويتية ومطبوعات مركز الأهرام للدراسات السياسية، وقد نعى المجلس الاعلامي الاعلى المؤلف الموقر قائلا ان المجال الاعلامي والوسائط في مصر فقد مفكر وباحث بارز.

وقد شٌيعت جنازته أمس الأحد الموافق 1/9/2019 وذلك بعد صلاة العصر في مسجد الثورة (مسجد السلطان حسين) في تقاطع شارع الثورة و صلاح سالم، وسوف يُقام العزاء يوم الخميس القادم بعد صلاة المغرب في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.