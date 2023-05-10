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وفاة الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكري يثير حزناً في محافظة قنا

آية الخضر

تواجه محافظة قنا حالة من الحزن والأسى بعد وفاة الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، محمود بكري، الذي احتجز لمدة 70 يوماً في أحد مستشفيات القاهرة لمرضه الشديد.

وقد أحزن هذا الخبر الجميع في المحافظة، نظراً لدور بكري الاجتماعي الكبير بجانب شقيقه الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، في تقديم الخدمات والمساعدات لأبناء المحافظة عامة وأهالي منطقتهم في المعنا.

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أبدى الحاج محمد محمود، أحد أبناء منطقة المعنا في قنا، حزنه الشديد لفقدان بكري، مثنياً على دوره الإيجابي في تقديم المساعدات للمحتاجين، مشيراً إلى أن بكري كان مثالاً للعطاء ولم يتوانى لحظة عن مساعدة شقيقه الأكبر في هذا العمل الإنساني.

وأكد أشرف علي، أحد أهالي المنطقة، أن بكري وشقيقه كانا حاضرين في المناسبات والأعياد، وكانت عيونهما تراقبان أهالي المعنا، حيث كانا يقدمان المساعدات الإنسانية للمحتاجين، سواء كانت مادية أو كراتين ومواد غذائية.

ونعى النائب مصطفى بكري، شقيقه الكاتب الصحفي محمود بكري عبر حسابه الشخصي على تويتر، مؤكداً “إنا لله وإنا إليه راجعون”، وأنه يشعر بالحزن الشديد لفقدان أخيه الغالي الذي قدم الكثير من الخدمات والمساعدات لأبناء المحافظة.

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آية الخضر

حاصلة على بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال

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