وفاة الفنان فاروق الفيشاوي عن عمر يناهز 67 عاماً وموعد صلاة الجنازة وتشيع الجثمان ورسالة مؤثرة من الزعيم عادل إمام

فى حالة من الحزن الشديد التى شهدتها الساحة الفنية خلال الساعات الماضية وبعد انتشار خبر وفاة الفنان الكبير والقدير فاروق الفيشاوي خلال الساعات الاولي من صباح اليوم عقب دخوله فى غيبوبة كبيرة والتى كان يعاني من المرض خلال الفترة الماضية حيث عاني ولفترة كبيرة من إصابته بالسرطان وكان له العديد والعديد من المواقف فى تحدي المرض ولكن غاب عن عالمنا بعد صراع كبير معه عن عمر يناهز 67 عاماً بعد دخوله فى غيبوبة تامة .

وفاة فاروق الفيشاوي

وعقب إستقبال خبر وفاة الفنان فاروق الفيسشاوي انهالة حالة من الحزن على كافة المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وانهالة تعازي الكثير والكثير من الوسط الفنى والرياضي وغيرهم، وقد صرح به الفنان منير مكرم عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية،

وفى نفس السياق وبعد تصريحات الموسيقار هانى مهني امس عن الحالة الرحجة التى يعانى منها الراحل فاروق الفيشاوي موضحاً أن فريق الاطباء بذل أقصى مجهود كبير لانقاذ الموقف ولكن توقف الكبد

تشييع جنازة الفنان فاروق الفيشاوي

وخلال التصريحات التى أدلي بها عدد من المقربين لعائلة الفنان وعضو قابة المهن التمثيلية، حول موعد تشييع الجنازة ودفن الجثمان الى مثواه الاخير، حيث أضاف أن جنازة الفنان فاروق الفيشاوي ستشيع ظهر اليوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019 من مسجد مصطفى محمود