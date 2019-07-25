وفاة الفنان فاروق الفيشاوي بعد صراعه مع السرطان عن عمر يناهز 67 عاما

انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان القدير فاروق الفيشاوي عن عمر يناهز 67 عاما وكانت في الساعات الأخيرة قبل وفاته انتشرت أخبار وأنباء حول إصابته بغيبوبة كبدية أفقدته النطق وتم ايداعه في غرفة العناية المركزية على الأجهزة من أجل محاولة إنقاذه بعد أن تدهورت حالته الصحية وتوفى صباح اليوم الخميس 25-7-2019.

وفاة الفنان فاروق الفيشاوي

نقل اليوم السابع خبر وفاة الفنان فاروق الفيشاوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس قائلا: أنه سوف يتم تشييع جثمان الراحل بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وعبر كل من علم بوفاة الفيشاوي من الوسط الفني عن حزنه الشديد لفراق النجم الكبيرة والجميع طلب له الرحمة والمغفرة.

ويذكر أن الفيشاوي قد أعلن عن إصابته بمرض السرطان منذ تسعة أشهر من خلال تكريمه في حفل افتتاح الدورة الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائي، ومثّل الخبر صدمة لجمهور الفنان الكبير، وعلى الجانب الآخر كشف الطبيب المعالج أن الغيبوبة الكبدية تعني فشل الكبد في الإرسال للمخ وبالتالي لا يستطيع المخ للاستجابة وتحدث الغيبوبة.

والجدير بالذكر أن آخر أعماله هي مسرحية الملك لير الذي تم عرضه في شهر فبراير الماضي وشارك فيها مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني وهم الفنان الكبير يحيى الفخراني والفنانة هبة مجدى والفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة رانيا فريد شوقي وأحمد عزمى ونضال الشافعى ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف والمسرحية إخراج تامر كريم.