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وفاة الفنان “عثمان محمد علي” عن عمر يناهز 88 عامًا بعد أزمة صحية

محمود تركي

رحل عن عالمنا اليوم الفنان القدير عثمان محمد علي، وذلك عن عمر يناهز 88 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية، واشتهر بالأدوار الثانوية في أعماله، مثل مسلسل عائلة الحاج متولي، العطار والسبع بنات، الضوء الشارد، لن أعيش في جلباب أبي، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد ومكان الجنازة.

الفنان عثمان محمد علي_ مصدر الصورة فيسبوك

نشأته

الفنان عثمان محمد علي من مواليد 13 أبريل عام 1935 بمدينة الإسكندرية، وبدأ حياته مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، وعمل في أحد بنوك الإسكندرية، واشتهر بدور “السلطان جلال الدين” في مسلسل “الفرسان”، والفنان عثمان هو والد الفنانة القديرة سلوى عثمان.

الفنان عثمان محمد علي_ مصدر الصورة القاهرة الإخبارية

يذكر أن آخر أعمال الفنان عثمان هو دوره في مسلسل “حي السيدة زينب”، والذي تم عرضه عام 2021، وقد تعرض الفنان عثمان لجلطة في المخ في شهر مارس الماضي أثناء تصوير أحد الأعمال.

الفنان عثمان محمد علي وابنته سلوى عثمان_ مصدر الصورة فيسبوك

أول تعليق من سلوى عثمان

بعد وفاة والدها، قالت الفنانة سلوى عثمان في تصريحات لها لأحد المواقع الإخبارية: إنها كان لديها أمل كبير أن تكون غيوبة سكر.

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محمود تركي

طالب مصري أدرس الآن بكلية الأعمال بجامعة المنوفية
أبلغ من العمر 21 عامًا وأتحدث اللغة العربية والإنجليزية
أفضل كتابة الأخبار الخليجية والمصرية خاصة الأخبار الاقتصادية
وأتابع الأخبار المهمة أول بأول

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