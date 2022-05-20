وفاة الفنان القدير سمير صبري عن عمر يناهز الـ 86 عاماً اليوم الجمعة 20 مايو 2022

ورد منذ قليل خبر وفاة الفنان الكبير سمير صبري إثر إصابته بأزمة قلبية تسببت في وفاته على الفور عن عمر يناهز الـ 86 عاما ويتم خلال الوقت الحالي إبلاغ أسرته بالخبر المفجع، وكان الفنان سمير صبري حينها يتواجد في فندق ماريوت بالزمالك، والجدير بالعلم أيضا أن اليوم الجمعة يصادف ذكرى وفاة الفنان الكبير سمير غانم أيضا.

كان الفنان سمير صبري يعاني من مشاكل في القلب وكان يتلقى الرعاية الصحية بأحد المستشفيات الصحية بمنطقة المهندسين خلال منتصف شهر فبراير الماضي، وأكد أحد الأشخاص المقربون له في تصريحات رسمية سابقة أن سمير صبري كان يعاني من مشكلة في الصمام “الميترالي” كما أنه أجرى عملية قسطرة في القلب.