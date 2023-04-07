وفاة الفنانة والإعلامية “شيرين الطحان” بعد صراع مع مرض السرطان

رحلت الفنانة “شيرين الطحان” عن عالمنا في هدوء يشبه هدوء شخصيتها، و شيرين الطحان هي ممثلة وإعلامية تتسم بشخصيتها الهادئة، حيث أنها كانت من ضمن الفنانات اللاتي لا تسمع عنهن سوى الخير وفقط، فهي تعمل في هدوء و تسلك طريقها في صمت، حتى عندما أصابها مرض السرطان فضلت أن تكتم خبر مرضها، و عندما تدهورت حالتها الصحية طلب محبيها الدعاء لها.

وكانت شيرين تقاوم المرض لسنوات وحاولت التعايش معه، حتى تعرضت لوعكة صحية شديدة دخلت على إثرها المستشفى قبل نحو 30 يوماً، والتي استدعت إدخالها إلى غرفة العناية المركزة فورا، وذلك في أحد المستشفيات الخاصة.

ودخلت شيرين إلى العناية المركزة بسبب تداعيات المرض الذي تسبب في مشاكل عديدة في الرئة وفي القلب وفي مكونات الدم والبوتاسيوم، ومع مرور الوقت تدهورت حالتها الصحية أكثر مما جعل أهلها و أصدقاؤها وأحباؤها يطلبون لها الدعاء من خلال منشورات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا ” الفيس بوك ” إلا أنه قد وافتها المنية اليوم.

و شيرين كانت تتلقى العلاج من مرض السرطان حتى تعافت، لكن عاد المرض بشراسة وداهمها بقوة وتمكن منها في هذه المرة، فبدأت شيرين رحلة علاج أخرى لمحاربة المرض ولكن في هذه المرة أصبح الوضع أصعب بكثير بالنسبة لها، خصوصا وأنها كانت توجد في مستشفى لم تستطع أن تقوم بتوفير جميع الإمكانيات المناسبة لوضعها الصحي مما جعل حالتها تتدهور باستمرار، ولذلك احتاجت شيرين إلى نقلها إلى مستشفى متخصصة في علاج الأورام.

وفى بادرة طيبة كانت قد أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن استجابة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى طلب النقابة في علاج الفنانة والإعلامية شيرين الطحان على نفقة الشركة، وقدمت النقابة حينها الشكر والتقدير للشركة المتحدة في بيان أصدره الدكتور أشرف زكي، لكن إنه القدر، حيث رحلت شيرين بعد صراع مع المرض اليوم في شهر رمضان الكريم و في هذه الأيام المباركة.