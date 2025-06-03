وفاة الفنانة سميحة أيوب: رحيل سيدة المسرح العربي عن عمر يناهز 93 عامًا

في صباح يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025، غيّب الموت الفنانة المصرية القديرة سميحة أيوب، عن عمر ناهز 93 عامًا، تاركة خلفها إرثًا فنيًا غنيًا ومسيرة حافلة بالعطاء في مجالات المسرح والسينما والتلفزيون. وقد أعلنت وسائل الإعلام المحلية نبأ وفاتها، دون الكشف عن تفاصيل مراسم الجنازة أو العزاء حتى الآن.

سميحة أيوب مسيرة فنية استثنائية

وُلدت سميحة أيوب في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، وبدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة عام 1947. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953 تحت إشراف الفنان زكي طليمات. قدمت خلال مسيرتها أكثر من 170 مسرحية، بالإضافة إلى مشاركات بارزة في السينما والتلفزيون، مثل أفلام “أرض النفاق” و”فجر الإسلام”، ومسلسلات “الضوء الشارد” و”أوان الورد” و”المصراوية”.

ألقاب وتكريمات الفنانة سميحة أيوب

حصلت سميحة أيوب على العديد من التكريمات والجوائز، منها وسام الجمهورية من الرئيس جمال عبد الناصر، وجائزة النيل في الفنون عام 2015. كما أُطلق اسمها على القاعة الكبرى في المسرح القومي تقديرًا لعطائها الفني.

حياة شخصية مليئة بالتحديات

تزوجت سميحة أيوب ثلاث مرات، وكان زواجها الأول من الفنان محسن سرحان، الذي أنجبت منه ابنًا، ثم من الفنان محمود مرسي، وأخيرًا من الكاتب سعد الدين وهبة. واجهت خلال حياتها العديد من التحديات الشخصية والمهنية، لكنها استطاعت تجاوزها بإصرار وعزيمة، مما جعلها قدوة للكثيرين في الوسط الفني وخارجه.

إرث فني خالد

تُعد سميحة أيوب رمزًا من رموز الفن المصري، وتستمر في إلهام الأجيال الجديدة من الفنانين والمبدعين. رحم الله الفنانة القديرة وأسكنها فسيح جناته.