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وفاة الفنانة رجاء حسين عن عمر يناهز 83 عاماً

محمد صفوت

الفنانة المصرية القديرة رجاء حسين توفيت اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، وتوفيت الفنانة عن عمر يناهز ال 83 عاماً، فيما أعلن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف ذكي من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كتب فيها “الفنانة الكبيرة رجاء حسين في ذمة الله”.

وفاة الفنانة رجاء حسين عن عمر يناهز 83 عاماً

خضعت الفنانة رجاء حسين لعملية جراحية بعد أن تعرضت لأزمة صحية بسبب إنزيمات الكبد المرتفعة، مما أدى إلى إجراء الأطباء لعملية جراحية في المعدة.

 نبذة عن الفنانة رجاء حسين

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السيدة انتصار السيسي تقدم نعي للفنانة القديرة رجاء حسين

ولدت الفنانة رجاء حسين يوم 1 فبراير عام 1937 بمحافظة القليوبية، وبدأت الفنانة مشوارها الفني مع فرقة الممثل الراحل نجيب الريحاني في عام 1958، ومن بعدها انطلقت الفنانة في عمل العديد من المسلسلات الإذاعية قبل أن تدخل إلى عالم الدراما والسينما مقدمة العديد من الأعمال الفنية التي أدت فيها بشكل مذهل.

 نبذة عن الفنانة رجاء حسين

تم تكريم الفنانة رجاء حسين خلال المهرجان القومي للسينما أثناء انعقاده في شهر يونيو الماضي، لكن بسبب الأزمة الصحية التي كانت تمر بها، لم تتمكن الفنانة من الحضور ذلك اليوم.

تم تكريم الفنانة رجاء حسين من قِبل السيدة انتصار السيسي رئيس الجمهورية في مارس الماضي، وكان هذا التكريم بمثابة تتويج لمسيرة الفنانة المليئة بالأدوار الجميلة والمؤثرة.

تكريم الفنانة رجاء حسين من قِبل السيدة انتصار السيسي

من جانبها أعلنت الناقدة ماجدة موريس أن التكريم الذي حصلت عليه الفنانة في ذلك المهرجان، يعبر عن عودة جزء من الحق لعدد كبير من الممثلين الذين يؤدون أدوارهم بشكل ممتاز، لكن طبيعة عملهم كانت تحكم عليهم أن تكون أدوارهم أدوار ثانوية، لكن في باطنها كانت أدواراً رئيسية.

محمد صفوت

محمد صفوت، 24 سنة، طالب بكلية الهندسة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بإسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية


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