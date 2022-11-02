وفاة الشيف المصري «أسامة السيد» بعد معاناة مع المرض

توفي الشيف المصري « أسامة عبد المحسن السيد»، و الشهير ب «أسامة السيد» بعد صراع مع المرض، وذلك وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “الفيس بوك”.

و الجدير بالذكر أن الشيف أسامة قام بتقديم الكثير من البرامج التليفزيونية المتعلقة بالمطبخ، وقدم الكثير من الوصفات التي أسعدت قلوب كثير من الناس، وذاع صيته في العديد من البلدان في مختلف أنحاء العالم.

وكان آخر منشوراته على منصة الفيسبوك هو طلبه للدعاء حيث ظهر من حديثه أنه يعاني كثيرا من المرض، حيث كتب: “أحبائي، رجائي أن تتذكروني في يوم، أنا فيه في أمسّ الحاجة لدعائكم وأنا بين يدي الرحمن”.

وأضاف : “تذكروا كل حاجة جميلة وكل ذكرى حلوة خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء.. مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة، منذ بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كان هدفي أن أُدخل السعادة والسرور وأشارك معكم كل ما أعلمه وأتعلمه لأكون جزءًا من حياتكم اليومية وأخدم الإنسانية.. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم”.

و توفي الشيف أسامة اليوم الثلاثاء، الموافق 1 من شهر نوفمبر 2022 بعد مروره بأزمة صحية، وفق ما أعلنته الصفحة الرسمية الخاصة بالشيف على موقع فيس بوك.

فكُتِب على الصفحة الرسمية:

” انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيف أسامة عبد المحسن السيد، إنا لله وإنا إليه راجعون، قال تعالى:

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

اللهم أغفر له و ارحمه وعافه واعف عنه.”

وانهالت التعليقات من قبل متابعي الشيف ومحبيه داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

ويعتبر الشيف أسامة من أوائل الذين قدموا برامج الطبخ على شاشة التلفاز، حيث قدم برنامج بالهنا والشفا في عام 1991 على قنوات إم بي سي وقنوات ANA الأمريكية، والذي يعتبر أول برنامج للطبخ يتم عرضه على شاشة القنوات العربية، وبعد ذلك في عام 2002 قام بتقديم البرنامج الشهير باسم “مطبخ سي السيد”، على شاشة قناة دريم، وبعدها قدم برنامج آخر و هو برنامج “مع أسامة أطيب”، على قناة دبي.

وفي سنة 2015 بدأ في تقديم البرنامج «من مطبخ أسامة» على قناة سي بي سي سفرة.

معلومات عن الشيف أسامة السيد من موقع ويكيبديا

أسامة السيد هو طباخ وشيف مصري، و مستشار للتغذية، ولد في عام 1957، وتوفي اليوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر نوفمبر لعام 2022، و يحمل كلا من الجنسية العربية والجنسية الأمريكية، و ديانته هي الإسلام، وهو مؤلف ومقدم لبرامج تلفزيونية عديدة، وهو نائب رئيس جمعية الطباخين المصريين، ويعتبر أحد أشهر الطباخين في العالم العربي بأكمله.

سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1980 و نال الكثير من المناصب حيث أنه عمل رئيسا للطهاة في مطعم “SerbianCrown” الشهير في العاصمة الأمريكية واشنطون، ثم ترقى ليصبح رئيسًا للطهاة و المسئول عن المطبخ في عام 1983 في الشركة “Braun’s Fine Caterers” وهي أحد أهم شركات الحفلات في واشنطون، وهي الشركة المسئولة عن إعداد وتحضير الحفلات التي تخص البيت الأبيض و التي تخص وزارة الخارجية الأمريكية وغيرها.

و في سنة 1986 ساهم في تأسيس الشركة Hyatt Management Group والتي كانت تدير الكثير من المطاعم و الشركات المتخصصة في الحفلات في أمريكا، كما أسس مؤسسة السيج في سنة 1988، وهي المتخصصة في إنتاج كتب وبرامج الطهي المختلفة في مختلف دول العالم.

و حصل الشيف أسامة على درجة C.E.C (أي شيف تنفيذي معتمد) من قبل الاتحاد الأمريكي للطهاة.

كما عمل كمستشار للكثير من الشركات العالمية ومنها شركة براون و شركة كينوود المحدودة وشركة بيبسي وغيرها، كما نال الكثير من الجوائز والتراخيص العالمية والشهادات في مجال الطبخ، ولديه عدة مؤلفات أهمها مؤلف «بالهنا والشفا» والذي انتشر بشكل كبير ولاقي استحسانا كبيرا من قبل الناس وصدر منه 7 طبعات.

نشأته وحياته

ولد في مدينة القاهرة، وكانت بداية اهتمامه وشغفه بفنون الطهي المختلفة من الصغر حيث اختار الطبخ كمسيرة مهنية، فالتحق بمعهد الفنادق في مدينة القاهرة وتخرج في سنة 1979، وتدرب فورا بعد التخرج في فندق النيل هيلتون رمسيس المشهور، ثم سافر بعدها إلى الولايات المتحدة في عام 1980 ليبدأ انطلاقه بشكل واسع في عالم الطبخ.

حياته العملية

في سنة 1981 صار رئيسا للطباخين في مطعم “SerbianCrown” وهو من ضمن أحد أرقى المطاعم الفرنسية/الصربية في واشنطن «العاصمة الأمريكية»، وفي سنة 1983 أصبح رئيسًا للطهاة والمسؤول عن المطبخ في واحدة من ضمن أهم شركات الحفلات “Braun’s Fine Caterers” وهي الشركة المسئولة عن تحضير وإعداد الحفلات الخاصة بالبيت الأبيض و بوزارة الخارجية الأمريكية وغيرها.

كما شارك في تأسيس شركة “Hyatt Management Group” في سنة 1986 والتي كانت تدير الكثير من المطاعم والشركات المتخصصة في الحفلات في أمريكا، ثم في نهاية الثمانيات بدأ في عمله مع شركة “Martin’s Incorporated” وهي من أحد أكبر الشركات المتخصصة بالحفلات الخاصة و بتنسيق قوائم الطعام في أمريكا.

وتدرج في المناصب حتى وصل إلى منصب رئيس الشركة والمسئول عن جميع ما يتعلق بالطهي و بالتدريب كذلك.

و اهتم بالتعمق في الدراسة في فنون الطهي، حيث درس فنون الطهي الفرنسي الكلاسيكي كما درس فنون التجميل بالسكر و بالشوكولاتة والثلج و غيرها من فنون تجميل الطعام في L’Academie de Cuisine في ولاية ميريلاند في سنة 1982، كما تعلم علوم التغذية في دراسة متخصصة في جامعة كورنيل الأمريكية في عام 1988.

عمله كمستشار ومتحدث

و في سنة 1997 تمت استضافته من قبل شركة براون الألمانية، ليكون هو المتحدث الرسمي لمنتجاتها، كما تم اختياره ليكون المتحدث الرسمي للشركة الإنجليزية “Kenwood” في مهرجان كولن الذي أقيم في ألمانيا في سنة 1995.

وفي عام 2006 تم اختياره كمستشار للشركة العالمية بيبسي، و لشركة “Arla Foods” كذلك، وهي أكبر شركة مُصنّعة لمنتجات الألبان في الدول الإسكندنافية.

نشاطات أخرى

تم اختياره ليكون الرئيس و المشرف على مسابقة الطهى العالمية في بطولة دبي العالمية في الضيافة في عام 2014، وهي مسابقة تضم أكبر طهاة العالم كما تضم عروضًا عالمية من الطهى بأيدي المحترفين والماهرين.

بعض الشهادات والجوائز

حصل على الصلاحية والترخيص ليكون «رئيس طهاة تنفيذي» C.E.C من قبل الاتحاد الأمريكي للطهاة، كما أصبح هو المسئول عن توثيق وإصدار الشهادات الخاصة بالهيئة في فرعها في واشنطن.

و حصل على العضوية في “Epicurean Club of Washington” و في الجمعية العالمية لمتخصصي فنون الطهي “International Association of Culinary Professionals” IACP.

حصل على العضوية الشرفية في “World Gourmet Club” في المهرجان “Grand Summit Gourmet” في سنة 2006.

كما نال الكثير من الجوائز لمشاركاته في مهرجانات الطهي، و من أهمها حصوله على الجائزة الأولى في مسابقة “Culinary Salon” في واشنطن في سنة 1997.

مؤلفاته

قام بنشر كتابه الأول وهو “بالهنا والشفا” في سنة 2001 والذي لاقى استحسانا كبيرًا وصدر في 7 طبعات، كما أصدر مجموعة من شرائط الفيديو تحمل نفس الاسم.

ثم قام بنشر كتابه الثاني وهو يحمل اسم “مع أسامة أطيب” في عام 2007 والذي صدر في ثلاث طبعات واتخذ نفس اسم برنامجه التليفزيوني، وبعدها أصدر كتابا متخصصا يحمل اسم “الحلويات الشرقية مع أسامة السيد” و الذي يتضمن وصفات للحلويات الشرقية بجميع أشكالها وأنواعها واحتوى الكتاب على عدد كبير من الوصفات بكل من اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

الحياة الاجتماعية

متزوج وله ثلاثة أولاد، هم آدم وعمر وسارة.

المصدر: اليوم السابع، ويكيبديا، القاهرة 24.