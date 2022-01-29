وفاة الدكتور حسام نمرة والد الفنان «حمزة نمرة» والأخير يعلن إصابته بكورونا

نعت الصفحة الرسمية للفنان حمزة نمرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة الدكتور حسام مصطفى نمرة والد الفنان الشهير حمزة نمرة.

حمزة نمرة يُعلن إصابته بفايروس كورونا

ولم تكشف صفحة الفنان المصري حمزة نمرة عن سبب الوفاة، غير أنها أعلنت أن العزاء سوف يقتصر على أفراد الأسرة والأقارب.

واعتذر الفنان حمزة نمرة عن التواجد في القاهرة نظراً لظروف الحجر الصحي نتيجة الإصابة بڤيروس كورونا

حمزة نمرة «الفنان المُلتزم»

الفنان حمزة نمرة هو مؤلف موسيقي ومغنٍ، وعازف جيتار مصري، من مواليد 15 نوفمبر 1980 مهتم بالثقافة العربية الأصيلة محاولًا تجسيد العلاقات الاجتماعية والإنسانية من خلال أغانيه التي دائماً ما توصف بالالتزام.