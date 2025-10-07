وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. لمحات عن حياته وكيف سكن قلوب المصريين

توفى منذ ساعات الدكتور أحمد عمر هاشم الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف عن عُمر يناهز 84 عامًا إثر صراع مع المرض، حيث أعلنت الصفحات الرسمية له عن وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، وتشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من الجامع الأزهر الشريف، كما سيتم دفنه في مقابر العائلة في قرية بني عامر محافظة الشرقية عقب صلاة العصر، ويُقام سرادق العزاء في قرية بني عامر اليوم، بينما يُقام عزاء آخر في القاهرة يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، وهذه بعض لمحات عن حياته.

ولد الدكتور أحمد عمر هاشم في 6 فبراير عام 1941 وهذه أهم المحطات في حياته:

تخرج من كلية أصول الدين في عام 1961، ثم حصل على الإجازة العلمية في عام 1967.

تم تعيينه كمعيد في قسم الحديث في 1967 وبعدها بعامين حصل على شهادة الماچستير في علم الحديث.

في عام 1983 حصل على الدكتوراه في علم الحديث وأصبح أستاذاً في علم الحديث كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف.

تقلد منصب رئيس قسم علم الحديث بكلية أصول الدين.

أصبح عضوًا لمجمع البحوث الإسلامية منذ عام 1990.

حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1992.

تقلد منصب رئيس جامعة الأزهر الشريف في عام 1995.

أصبح عضوًا في المجلس الأعلى للجامعات منذ 1995 وحتى 2003.

تم تعيينه كعضو في مجلسي الشعب ومجلس الشورى لعدة دورات متتالية بقرار جمهوري، وكذلك عضوًا بمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

عمل كرئيس للجنة البرامج الدينية في الإذاعة والتليفزيون.

له العديد من الكتب والمؤلفات ومن أشهرها السنة النبوية وعلومها، في رياض السيرة النبوية، مناهج المحدثين، في ظلال الهدي النبوي، وغيرها من الكتب التي أثرت الثقافة الدينية خاصة علم الحديث.

لماذا يحبه المصريون

للدكتور أحمد عمر هاشم مواقف عديدة جعلت المصريون يتعلقون بحبه، فقد كان يتسابق ويحث الشعب على أعمال الخير والصدقات ومساعدة المحتاجين في كل مكان، كما أنه كان ينأي بنفسه عن الآراء السياسية والدخول في صراعات ومناظرات تصنفه متعصباً لفئة ما عن غيرها، إلى جانب تصريحاته الأخيرة بخصوص التصوف المعتدل المتوازن بدون مغالاة، وذكره بأن ذلك ينقي الروح ويرتقي بها إلى مرتبة أعلى من حب الله، ومن منا لا يتذكر خطب يوم الجمعة والتي يعلمنا فيها بعض من سيرة النبي صلى الله عليه.