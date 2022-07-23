النيابة العامة تتخذ بعض القرارات لكشف ملابسات وفاة الدكتورة سميرة عزت

تواصل النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر، التحقيقات حول وفاة الدكتورة سميرة عزت، وهي الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي في محافظة المنوفية، والتي توفيت أثناء عملها في إحدى شركات الأدوية في مدينة 6 أكتوبر، بسبب تحرك كابينة المصعد الخاصة بالشركة أثناء ركوبها له.

وطلبت جهات التحقيق من الأجهزة الأمنية عمل التحريات حول الواقعة، لمعرفة ظروف القضية وملابساتها، كما استعجلت تقرير اللجنة الفنية التي قد تم تشكيلها من أجل معاينة المصعد، وتحديد السبب في العطل، وهل الوفاة كانت بسبب الإهمال أم لا.

وكشفت التحريات الأولية من رجال المباحث، أن الدكتورة سميرة عزت، أثناء محاولاتها استقلال المصعد الخاص بالشركة، فوجئت بكونه معطلا، فاستعانت بعامل الصيانة الخاص بالمصعد، والذي أكد لها أنه قد تم إصلاح العطل، فدخل العامل إلى كابينة المصعد، ثم طلب منها الدخول، وأثناء استقلالها للمصعد، إذ تحركت الكابينة بشكل فجائي، مما سبب اصطدامها بالحائط، فسبب لها إصابات، توفيت متأثرة بها.

كما كشفت تحريات المقدم مصطفى كمال وهو رئيس مباحث قسم شرطة ثان بأكتوبر، أن عامل الصيانة قد أصيب في يده، بسبب محاولاته لإيقاف المصعد.

ويعود الأمر إلى تلقي قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا يفيد بمصرع الدكتورة سميرة عزت، وهي الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي في محافظة المنوفية، خلال عملها في إحدى شركات الأدوية المشهورة.

فانتقل المقدم مصطفى كمال رئيس المباحث لقسم شرطة ثان في أكتوبر إلى مكان الحادث، واتضح أن الدكتورة سميرة تحرك بها المصعد أثناء استقلالها له، مما تسبب في وفاتها.

وتم ضبط العامل المسؤول عن صيانة المصعد، مع الاستماع لأقوال العاملين في الشركة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر النيابة المختصة في التحقيق بالواقعة.

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