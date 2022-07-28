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سبب وفاة «يوسف» أشيك بائع فريسكا في الإسكندرية

حسام مصطفى

الحزن يخيم على محافظة الإسكندرية بعد وفاة يوسف السيد راضي الذي اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب “أشيك بائع فريسكا” عن عمر يناهز 32 عام، من المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر يوم الخميس في منطقة المعمورة على أن يقام العزاء بمنزل العائلة.

يوسف بائع الفريسكا

وفاة يوسف بائع الفريسكا

تعرض «يوسف» وصديق له لحادث اصطدام أثناء تواجدهم في سيارة على طريق العلمين بالساحل الشمالي، مما أدى إلى انقلاب السيارة وتعرضهم لنزيف حاد، إلى أن تم نقلهم إلى مستشفى الحمام العام، ولكن لم يستطع الأطباء أن يوقفوا النزيف مما أدى إلى وفاة يوسف.

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يوسف بائع الفريسكا

يذكر أن «يوسف» كان متواجد في الساحل الشمالي لبيع الفريسكا في أحد القرى هناك خلال فصل الصيف، وكان قد أحضر كمية كبيرة من الفريسكا، ليوفر لأسرته المال لعيش حياة كريمة، خصوصًا بعد أن رزقه الله بمولودته «نيلي» التي تبلغ من العمر الآن 3 سنوات.

يوسف بائع الفريسكا

يوسف بائع الفريسكا

اشتهر «يوسف» بطريقته المميزة في بيع الفريسكا في محافظة الإسكندرية التي يعمل بها منذ 18 عام بعد وفاة والده، وقد عمل أيضًا في مجال خدمة العملاء لأحد شركات الاتصالات لفترة من الزمن ولكنه تركها لقلة المرتب الذي يحصل عليه ليبدأ فيما بعد مشروعه الخاص ببيع الفريسكا وتطوير طريقة بيعها مما جعله ضيف للكثير من الحوارات والبرامج التليفزيونية.

يوسف بائع الفريسكا

من الجدير بالذكر أن «يوسف» قد حصل على منحة من الجامعة البريطانية لدراسة إدارة الأعمال عام 2016.

حسام مصطفى

مُدون وصحفي مصري أسواني، متخصص في الصحافة الإلكترونية، أهتم بالمجال التقني والرياضي والسينمائي، شعاري في الحياة هو "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".


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