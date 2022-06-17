رأي صادم لوفاء عامر بخصوص الحجاب وقصة كفاح محمد صلاح

أثارت الفنانة وفاء عامر، الكثير من الجدل بعد تحدثها عن اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقالت وفاء عامر إن تجربتها في التمثيل، وكفاحها حتى الوصول لمكانة مرموقة، تشبه كثيرًا تجربة محمد صلاح في ملاعب كرة القدم.

وأضافت وفاء عامر في تصريحات لبرنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري “أحب محمد صلاح كثيرًا، معجبة كثيرًا بإصرار صلاح”.

وتابعت “قصة كفاح محمد صلاح تشبه كثيرًا ما عشته داخل الوسط الفني في البداية”.

ونوهت “صلاح في البداية غادر فريق كبير وهو تشيلسي، ولم يثبت وجوده فيه بحجة أنه غير مناسب للفريق، وأنا نفس الحال غادرت مسلسل كبير وهو بوابة الحلواني من إخراج إبراهيم الصحن”.

وشددت وفاء عامر “المنتج الفني للمسلسل لم يرحب بتواجدي بحجة أنني غير لائقة على الدور”.

وقالت “فنانو مصر محترمون ويعرفون الأصول والقيم، نحن نقدم قيمة للمجتمع، حضرت العديد من الدروس الدينية واستفدت من بعضها، ولكن لم أفكر في الاعتزال الفني”.

ولفتت “الإيمان محله القلب، هل الحجاب مجرد ارتداء طرحة فقط أم حجاب القلب واللسان، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولا أعتب على من يرتدي طرحة، كل واحد حر، أنت حر ما لم تضر الآخرين”.

وأوضحت “الست المصرية بـ 100 راجل.. والراجل بألف ذراع. مطمئنة كثيرًا على الشعب المصري وسط الأزمات. الفن قادر على تغيير الواقع المجتمعي إلى الأفضل”.

وأكدت “أنا ست بيت، ولا نمتلك ملايين أو مليارات كما يشاع بين الناس”.

وبخصوص مسلسل بيت الشدة، علقت “حدث لي بعض العكوسات المثيرة بسبب مشاهد السحر في بيت الشدة”.