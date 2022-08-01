وظائف خالية 2022.. الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف أمن مترو الأنفاق الخط الثالث

يبحث العديد من المواطنين عن فرص عمل تساعد على متطلبات الحياة وتقضي على البطالة وتلبي طموحات المواطنين، إذ أعلنت شركة أمن مترو الخط الثالث رغبتها في تعيين عدد من الشباب أمن في عدد من محطات المترو على ان تصل الرواتب حتى 3 آلاف جنيه شهريًا إليكم شروط التقديم في وظائف أمن المترو والاوراق المطلوبة.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف أمن مترو الأنفاق

وكشفت شركة أمن مترو الأنفاق الخط الثالث مجموعة من الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف أمن مترو الأنفاق من خلال التالي.

أن يتراوح السن من 21 سنة إلى 40 سنة.

تلتزم الشركة بإجراء تأمين طبي واجتماعي تتحمله الشركة.

تصل مدة ساعات العمل 10 ساعات.

تصل عدد أيام العمل 6 أيام يوم واحد إجازة.

يتم تسليم يونيفورم مجانا قبل استلام العمل.

احصل على الوظيفة بدون أى رسوم أو استعلام.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف أمن المترو

وكشف شركة مترو الأنفاق مجموعة من الأوراق التي يجب تقديمها للحصول على فرصة عمل منها.

ضرورة تقديم شهادة الميلاد.

قدم صورة من بطاقة الرقم القومي.

قدم صورة من شهادة المؤهل التعليمي.

قدم صورة من شهادة الخدمة العسكرية”.

أماكن التعيين

وكشفت شركة أمن مترو الخط الثالث أماكن العمل في وظائف الأمن وهي التي تأتي على النحو التالي.