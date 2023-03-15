وصول اللحوم التشادية | تفاصيل الأسعار وأماكن البيع

كشفت الجهات المسئولة بحزب حماة الوطن بقيادة اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب عن استقبال الحكومة المصرية لدفعة من اللحوم المستوردة من دولة تشاد الغير ساحلية وَسَط إفريقيا.

ويشار إلى أن هذه الصفقة تعد الأولى تجاريا بين دولتي مصر وتشاد على الإطلاق، وهي الصفقة التي جاءت في إطار محاولات الحكومة لتخفيف العبء على المواطن نظرا لغلاء أسعار اللحوم في مصر حاليا ووصول سعر الكيلو إلى 230 جنيه في اغلب أنحاء الجمهورية.

وقد أكدت جهات رسمية بالحكومة أن اللحوم التشادية ستكون أوفر بكثير على المواطن وبسعر اقل من اللحوم البلدي التي قفزت أسعارها فجأة مع جودة مضمونة لهذه اللحوم المستوردة.

وقد أوضح اللواء طارق نصير بعض النِّقَاط حول صَلاحِيَة هذه اللحوم منوهاً إلى أن المستهلك سيحصل عليها طازجة وسيتم العمل على ذبح المواشي المستوردة في البلاد بالطريقة الصحيحة الموافقة للشريعة الإسلامية.

سعر الكيلو الواحد من اللحوم التشادية

أما عن أسعار اللحوم التشادية المستوردة فقد أكد هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية أن سعر الكيلو من هذه اللحوم سيتراوح بين 150 إلى 160 جنيه مصري وهي نسبة جيدة مقارنةً بالأسعار الحالية بكل تأكيد.

كما تحدث أيضا عن نقطة مهمة وهي أن مصر ليست دولة تعمل على تصدير الأعلاف أو اللحوم إلى الخارج وإنما يجب التحكم في ميزانية العرض والطلب مطالبا الحكومة بتولي مهمة هذه القضية.

كما أشار إلى أن ما يتحكم في سعر اللحوم هو الأعلاف ومدى إنتاجيتها في البلاد، مشيرا إلى ضرورة زيادة إنتاج الأعلاف في البلاد للحفاظ على استقرار واحدة من أهم السلع التي يحتاج المواطن لها ألا وهي اللحوم.

أماكن بيع اللحوم وخطة توزيعها

وفقا لما جاء من الجهات المسئولة بحزب حماة الوطن فان اللحوم التشادية سيتم ضخها بجميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة وتبدأ من مناطق القاهرة الكبرى امتدادا إلى الوجه البحري بِرُمَّته.

أما عن محافظات الصعيد شمالا وجنوبا فسيتم تخصيص طائرة محملة باللحوم لتوزيعها في كل المناطق مع مراعاة الانتشار الكامل للسلعة في جميع أنحاء الجمهورية لضمان تطبيق المبادرة على أكمل وجه.

كما أكد الحزب انه سيتم طرح اللحوم التشادية في منافذ البيع التابعة لحزب حماة الوطن عقب انتهاء عيد الفطر المبارك بوزن يبدأ من ربع كيلو جرام، وستكون المنافذ متوفرة بجميع أنحاء الجمهورية.