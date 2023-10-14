وزير خارجية تركيا: شركات تركية تهدف لزيادة استثماراتها في قطاع الصناعة بمصر

أعلن وزير الخارجية التركي فيدان هاكان، أن شركات تركيا تهدف إلى زيادة استثماراتها في قطاع الصناعة في مصر.

وزير الخارجية التركي المصدر: اليوم السابع

وقد جرى عقد اجتماع بينه وبين مجموعة من رجال الأعمال الأتراك في مقر السفارة التركية بمصر، حيث استمع إلى وجهات نظرهم حول الوضع الاقتصادي وسبل تعزيز الاستثمارات.

وأشار إلى أن تركيا ترحب بزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة المصري، وتطمح الشركات التركية إلى خلق مسارات جديدة للاستثمار في مصر، وذلك تماشيًا مع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.