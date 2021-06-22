وزير النقل: إزالة التعديات والمباني داخل حرم السكة الحديد بعمق 15 مترا

قام وزير النقل كامل الوزير اليوم بمداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية والمذاع عبر قناة MBC مصر على أثر حادثة قطار حلوان اليوم الأثنين 21 يونيو 2021.

وأعرب سيادته عن خالص تعازيه لأسر وأهالي ضحايا الحادث المروع؛ مع تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وقد أعلن سيادته بأن جميع المباني والورش المقامة داخل حرم خط سكك حديد (التبين/ العباسية) ستتم إزالتها جميعا بعمق حوالي 15 مترا وسيتم تعويض أصحابها وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك عن طريق حصر أعدادهم ومنحهم أماكن بديلة للإقامة في مساكن لا تشكل خطرا على حياتهم.

وأوضح سيادته أن خط السكة الحديد الذي وقع فيه حادث اليوم هو خط يمر من منطقة حلوان مرورا بمناطق المعصرة وطرة والبساتين ويصل حتى منطقة العباسية؛ وهو خط من الخطوط الهامة لنقل البضائع خاصة من الرخام وغيره من بضائع؛ معقبا بقوله أن هناك مناطق سكنية لا يفصلها عن خط السكة الحديد سوى متر واحد فقط خاصة منطقة البساتين مما يشكل خطرا على حياة قاطنيها وأصحابها.

وقدم سيادته من خلال المداخلة عن تفاصيل وقع الحادث قائلا ” كانت هناك سيارتان (من نوع ميني باص) تسيران في اتجاه القطار؛ وعلى الرغم من محاولة سائق القطار إطلاق إنذار لهما الا أنهما تعثرا بالقضبان ولم يمكنهما التحرك؛ وقد استطاع سائق السيارة التي بالخلف تفادي الاصطدام ام مين باص الذي كان في المقدمة اختلف شهود العيان حوله حيث قال بعضهم انه كان متعطل والاخرون قالوا انه فوجئ عندما رأى القطار في مواجهته ولم يستطع التصرف.

أما عن سائق القطار فأوضح سيادته أنه حال رؤيته تجمع الأهالي قام بالاحتفاظ بمفتاح القطار واسرع بتسليم نفسه للشرطة لحمايته من اعتداء الأهالي عليه وتم بالفعل التحفظ عليه بقسم شرطة التبين لحين الانتهاء من التحقيقات.

ومع انتهاء التحقيقات ومعاينة النيابة لمكان الحادث صرح سيادته أنه سيتم تحريك القطار في اتجاه منطقة شق الثعبان مع إزاله جميع التعديات وإقامة سور لتأمين الأهالي.