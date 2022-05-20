مباحثات بين وزارة القوى العاملة ومعاون الإتحاد الأوروبي لتدريب الشباب

تستفيد مصر من الخبرات العالمية والدولية ودائمًا وأبدًا ما تسعى للاستفادة من تجارب القارة العجوز أوروبا في كافة المجالات بالإضافة إلى الدول الأخرى المتقدمة، وتعمل في كل فرصة متاحة لنقل الخبرات والمعلومات وتعزيز سبل التعاون والتفاهم فيما بين الدولة المصرية ودول الاتحاد الأوروبي وغيرهم من الدول الأخرى من أجل تحقيق التنمية على أرض مصر في كافة المجالات وها هى الآن ممثلة في وزارة القوى العاملة تعقد لقاء مع مفوض الإتحاد الأوروبي لتدريب الشباب وذلك لبحث أوجه التعاون فيما بين الاتحاد الأوروبي والوزارة من أجل تدريب الشباب على التشغيل وذلك لإدارة فرص عمل خاصة لهم في مهن المستقبل وريادة الأعمال.

مباحثات بين وزارة القوى العاملة ومعاون الاتحاد الأوروبي لتدريب الشباب

يبحث وزير القوى العاملة الوزير محمد سعفان مع مفوض الاتحاد الأوروبي لتدريب الشباب نيكولاس شميت حول سبل وأوجه التعاون فيما بين الوزارة والاتحاد الأوروبي والاستفادة من خبرات الاتحاد في تدريب الشباب سعيًا لتشغيل وتوفير فرص عمل لهم في المستقبل، وتطرقت المباحثات التي تم عقدها على هامش المؤتمر الوزاري الخامس للعمل التابع للإتحاد، وتم توضيح الخطة الاستراتيجية لمصر حول التنمية المستدامة التي أعلن عنها في الفترة الأخيرة لخلق فرص عمل خضراء، وهي التي تقوم على توفير المشروعات لتحقق الجانب الاستثماري والاقتصادي فضًلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتصنيع الغاز.

رد وزير القوي العاملة حول رؤية الوزارة في توفير فرص عمل للشباب

أكد السيد الوزير سعفان في اجابته على سؤال مفوض الاتحاد الأوروبي حول رؤية مصر والوزارة في إيجاد فرص عمل للشباب، إن معدل البطالة في مصر انخفض إلى ٧.٢% خلال الربع الأول من سنة ٢٠٢٢ بعدما كان قد وصل إلى ٧.٤ % في الربع الأخير م عام ٢٠٢١ وأن السبب في ذلك هو قيام مصر بمجموعة من المشروعات القومية بصفة دائمة التي استوعبت عدد عظيم من العمال حيث أتاحت أكثر من ٥ مليون فرصة عمل.