وزير الصحة يتابع استعدادات التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024

خلال الاجتماع الدوري لوزير الصحة مع رؤساء الهيئات وقيادات الوزارة وفي إطار التحضيرات للاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر 2024؛ فقد وجّه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان؛ بتسهيل مشاركة العاملين في القطاع الطبي في هذه العملية الوطنية الهامة حيث تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لضمان تمارس الحقوق الدستورية لجميع المواطنين دون تعطيل لنظام العمل أو تأثير على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المرافق الصحية.

وزير الصحة خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء الهيئات وقيادات الوزارة _ الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيس بوك

استعدادات تطبيق خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024

جاء هذا التوجيه خلال الاجتماع الدوري لوزير الصحة والسكان مع القيادات الرئيسية في الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات ومديري مديريات الشؤون الصحية في جميع أنحاء البلاد، فمن الجدير بالذكر أن الهدف من هذه الاجتماعات هو متابعة تقدم العمل في القطاع الصحي ومعالجة التحديات التي قد تعترض تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المنشآت الصحية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير قد تابع استعدادات الوزارة لتنفيذ خطة التأمين الطبي خلال فترة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى مناقشة خطة التأمين الطبي في جميع اللجان العامة والفرعية للانتخابات وتجهيزات واستعدادات المستشفيات والمرافق الطبية المجاورة لهذه اللجان.

كما أشار “عبدالغفار” إلى أن الوزير أصدر توجيهات بتفعيل غرفة الأزمات المركزية في الوزارة وغرف العمليات الفرعية في جميع المحافظات؛ وذلك من أجل متابعة وتقييم تطبيق خطة التأمين الطبي، كذلك قد وجّه بتقديم تقارير منتظمة توضح تطورات الأوضاع وجودة الخدمات المقدمة للمشاركين في العملية الانتخابية.

تسريع وتيرة العمل بتطبيق نظم الميكنة

أشار “عبدالغفار” إلى مشاركة وفد وزارة الصحة والسكان في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ حيث أكد على دور مصر البارز في هذا المؤتمر ولا سيما في ملف الصحة، فقد تناول نتائج زيارته لجمهورية الصين الشعبية حيث استكشف أنظمة التحول الرقمي في مجال الخدمات الصحية والتجارب الصينية المتعلقة بهذا الجانب.

كذلك قد ناقش الوزير سبل تسريع وتطوير منظومة ميكنة الخدمات الصحية في المنشآت الطبية حيث أكد على أهمية العنصر البشري والنظام الإداري في تحقيق أهداف الوزارة، كما وجّه رؤساء القطاعات بتحديد عدد من المستشفيات كنماذج لتطبيق أنظمة الميكنة الحديثة خلال العام القادم.