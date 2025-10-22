وزير الزراعة المصري: مصر فتحت أسواقًا جديدة لأكثر من 405 منتج زراعي ويوضح أسباب تحديد مساحات هذا المحصول

قال علاء فاروق، وزير الزراعة المصري، أن مصر فتحت أسواقًا جديدة لأكثر من 405 منتج زراعي في 168 دولة مثل جنوب أفريقيا، والمكسيك، مشيرا إلى أن هذا المقياس هو الذي يعكس مدى جودة المنتجات المصرية وثقة الأسواق الدولية فيها.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها فاروق لبرنامج ستوديو إكسترا الذي يذاع على شاشة قناة “إكسترا نيوز”، والذي يقدمه كل من الإعلامي شادي شاش، والإعلامية منة فاروق.

ولفت وزير الزراعة المصري انتباه المشاهدين إلى أن الصادرات المصرية سجلت خلال العام الجاري 2025 رقما قياسيا بوصولها إلى 7.5 مليون طن من الصادرات الزراعية حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن العام الماضي.

أسباب تقييد المساحات المزروعة بالبنجر

وتطرق وزير الزراعة إلى الأسباب التي دعت الحكومة إلى تقييد أو تحديد مساحات زراعة البنجر مؤكدا أن خفض سعرها جاء نتيجة زيادة المساحات المزروعة العام الماضي بشكل تخطى المطلوب منه في المصانع، وأوضح أن وضع حد أقصى للمساحات المزروعة كان لعدم حدوث أضرار للفلاحين.

المحصول السعر التعاقدي (جنيه/طن) الذرة الصفراء 9,500 القطن 12,000 فول الصويا 18,000 عباد الشمس 15,000

وأشار فاروق إلى أن تلك القفزة الكبيرة في الصادرات الزراعية المصرية، أتت من الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في التوسع الأفقي والرأسي، واستصلاح الأراضي الصحراوية، ومحاولة استنباط أصناف جديدة تتحمل التغيرات المناخية.

قروض لصغار الفلاحين

وأفاد وزير الزراعة بأن الدولة تقوم بعمل قروض لصغار الفلاحين بفائدة 5%، من أجل النهوض بأوضاع الإنتاج الزراعي والحيواني.

وكشف فاروق أن الدولة تقدم قروض تتجاوز قيمتها 55 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشاريع دعم الألبان، وبرامج التوسع في الإنتاج الحيواني والزراعي، وكذلك مبادرات البتلو.