وزير الزراعة المصري: مصر فتحت أسواقًا جديدة لأكثر من 405 منتج زراعي ويوضح أسباب تحديد مساحات هذا المحصول

أحمد مراد

قال علاء فاروق، وزير الزراعة المصري، أن مصر فتحت أسواقًا جديدة لأكثر من 405 منتج زراعي في 168 دولة مثل جنوب أفريقيا، والمكسيك، مشيرا إلى أن هذا المقياس هو الذي يعكس مدى جودة المنتجات المصرية وثقة الأسواق الدولية فيها.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها فاروق لبرنامج ستوديو إكسترا الذي يذاع على شاشة قناة “إكسترا نيوز”، والذي يقدمه كل من الإعلامي شادي شاش، والإعلامية منة فاروق.

ولفت وزير الزراعة المصري انتباه المشاهدين إلى أن الصادرات المصرية سجلت خلال العام الجاري 2025 رقما قياسيا بوصولها إلى 7.5 مليون طن من الصادرات الزراعية حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن العام الماضي.

أسباب تقييد المساحات المزروعة بالبنجر

وتطرق وزير الزراعة إلى الأسباب التي دعت الحكومة إلى تقييد أو تحديد مساحات زراعة البنجر مؤكدا أن خفض سعرها جاء نتيجة زيادة المساحات المزروعة العام الماضي بشكل تخطى المطلوب منه في المصانع، وأوضح أن وضع حد أقصى للمساحات المزروعة كان لعدم حدوث أضرار للفلاحين.

 

 

المحصول

السعر التعاقدي (جنيه/طن)
الذرة الصفراء9,500
القطن12,000
فول الصويا18,000
عباد الشمس15,000

وأشار فاروق إلى أن تلك القفزة الكبيرة في الصادرات الزراعية المصرية، أتت من الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في التوسع الأفقي والرأسي، واستصلاح الأراضي الصحراوية، ومحاولة استنباط أصناف جديدة تتحمل التغيرات المناخية.

قروض لصغار الفلاحين

وأفاد وزير الزراعة بأن الدولة تقوم بعمل قروض لصغار الفلاحين بفائدة 5%، من أجل النهوض بأوضاع الإنتاج الزراعي والحيواني.

وكشف فاروق أن الدولة تقدم قروض تتجاوز قيمتها 55 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشاريع دعم الألبان، وبرامج التوسع في الإنتاج الحيواني والزراعي، وكذلك مبادرات البتلو.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


