وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يفتتحان قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي

وزير الثقافة:قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي سيكون مركزًا تنويريًا لتبني المواهب الصغيرة ورعايتها وصقل مهاراتها

محافظ القاهرة: الدولة المصرية تُولي اهتمامًا بالغًا بالمؤسسات الثقافية لما لها من دور محوري في تشكيل وعي الأجيال القادمة

كتب زكريا العبد

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، “قصر ثقافة الطفل” بجاردن سيتي -بعد تطويره ورفع كفاءته-، وذلك بحضور اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، مستشار رئيس الهيئة للأنشطة الثقافية والفنية، والكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، وعدد من قيادات وزارة الثقافة والمحافظة.

حيث تفقد الوزيرومحافظ القاهرة الورش الفنية “الأركيت، الحرف اليدوية، التدوير، العرائس” بالدور الأرضي، ومكتبة الطفل بالدور الأول، وورش الرسم والحكي والقراءة الحرة والطباعة، بالإضافة إلى: نادي الأدب، الاستوديو، وأتوبيس الفن الجميل بالدور الثاني، فضلاً عن ورش الأزياء ومشتملاتها والعرائس بالمبنى الملحق بالمسرح.

وعلى مسرح القصر تم عرض أداء حركي من أبناء قصر الطفل، وفقرة إلقاء شعر للأطفال، وعروض فريق أجيال لعرائس الماريونيت، من أداء مواهب قصور الثقافة وعدد من أبناء المناطق الجديدة الآمنة بروضة السيدة، وحدائق أكتوبر.

كما حرص وزير الثقافة على الاستماع إلى مقتطفات غنائية من أداء كورال ذوي الاحتياجات الخاصة بقصر ثقافة روض الفرج ، مشيدًا بقدراتهم الإبداعية المتميزة، وموجهًا بالمزيد من دعم هذه المواهب وإتاحة الفرص أمامهم لعرض إبداعاتهم بقصور الثقافة بالمحافظات والأقاليم المصرية.

وعقب الافتتاح أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن افتتاح اليوم يأتي ضمن خطة الوزارة لإضافة عدد من المواقع الثقافية إلى منظومة العمل بعد تطويرها ورفع كفاءتها وفق أحدث النظم التي تتيح تقديم الخدمات الثقافية والفنية، بما يُسهم في بناء عقول أبناء الوطن، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإتاحة الثقافة والمعرفة وبناء إنسان واعٍ ومدرك لقضايا وطنه.

وأضاف وزير الثقافة: “إن إعادة افتتاح قصر ثقافة الطفل بحي جاردن سيتي، وهو أحد القصور المتخصصة والمُهمة في تقديم الأنشطة والفعاليات الموجهة للأطفال، يُمثل خطوة لتعزيز الخدمات الثقافية المقدمة للنشء”.

وأشار الدكتور أحمد فؤاد هَنو، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالطفل بوصفه الركيزة الأساسية لبناء مستقبل الوطن، مؤكداً أن قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي سيكون مركزًا تنويريًا لتبني المواهب الصغيرة ورعايتها وصقل مهاراتها الإبداعية في مختلف الفنون.

وأوضح وزير الثقافة أن إعادة تشغيل القصر بعد تطويره يعكس إيمان الدولة بأهمية الثقافة في تشكيل وعي الأجيال الجديدة، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة لديهم من خلال أنشطة فنية ومعرفية مبتكرة، موجهًاً الشكر لكل من ساهم في إعادة افتتاح قصر ثقافة الطفل بهذا الشكل الحضاري، وللشركة المنفذة لأعمال التطوير، مشددًا على أن ما تحقق اليوم يعكس روح العمل الجماعي، والإيمان بأهمية الاستثمار في الإنسان المصري، وخاصة الأطفال الذين يمثلون حاضر الوطن ومستقبله.

كما وجه وزير الثقافة، الشكر، لمحافظ القاهرة، على كل ما يقدمه من دعم للأنشطة والفعاليات والمشروعات التي تُنفذها الوزارة بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا بالغًا بالمؤسسات الثقافية، لما لها من دور محوري في تشكيل وعي الأجيال القادمة، مؤكدًا على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الثقافة في تنمية الفكر ورفع الوعي بالقضايا المجتمعية، والعمل على ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية.

وأضاف محافظ القاهرة: “إن تطوير قصور الثقافة يُجسد التزام الدولة الجاد بالاستثمار في الإنسان، ويعكس إيمانها بأهمية الثقافة في بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية، وذاك في إطار تعميم الوصول إلى الفنون والمعرفة، وتقديم محتوى متكامل يشمل المسرح والسينما والفنون التشكيلية، بما يليق بالجمهورية الجديدة، وتفعيلاً لدور هذه القصور في اكتشاف المواهب ورعايتها، ودعم مشاركة المجتمع المحلي في الأنشطة الثقافية والفنية”.

وأكد محافظ القاهرة، على حرص المحافظة على تقديم سبل الدعم للأنشطة والفعاليات الثقافية كافة، والتي تُنفذها الوزارة في مختلف أنحاء العاصمة.

وقال اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة: “إن هذا الصرح الثقافي، بما يضمه من مكتبة عامة، ومسرح مجهز، وقاعات للأنشطة الثقافية والفنية، ليس مجرد مكان للترفيه أو التعلم، بل هو بيئة متكاملة تُحفز الخيال وتغرس القيم، وتفتح أمام أبنائنا آفاقا واسعة لاكتشاف مواهبهم وصقل قدراتهم”.

وأوضح اللواء خالد اللبان، أن توفير مواقع مجهزة ومطورة يُضاعف من تأثير الرسالة الثقافية، ويجعلها أكثر قدرة على جذب الجمهور والتأثير في الأجيال الجديدة، لافتًا إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق خطة شاملة لافتتاح وتطوير عدد من المواقع الثقافية خلال هذا العام لتكون منارات حقيقية تخدم المجتمع، وتفتح آفاقا واسعة للإبداع والمعرفة.

ويقع قصر الطفل على مساحة تقارب 900 متر مربع، ويتكون من حديقة ومبنى للأنشطة ومبنى للمسرح، في قلب حي جاردن سيتي على بعد خطوات من ميدان التحرير، وللقصر بصمة مميزة في أنشطة الطفل على مستوى الجمهورية من مهرجانات وفعاليات متخصصة، وقد شمل مشروع التطوير ورفع الكفاءة تنفيذ معالجات إنشائية لمبنى الأنشطة وتطوير البنية التحتية بالكامل من منظومات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والحماية المدنية، إلى جانب تطوير المسرح بشكل حديث من تشطيبات وميكانيزم مسرحي، وكذلك تطوير مبنى الورش الفنية لإنتاج أكثر تميزًا يتسم بالحداثة المطلوبة.