وزير التموين يوضح الحالات التي يتم فيها مصادرة ماكينات صرف الخبز المدعم

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً جديداً ينص على سحب ماكينة صرف الخبز المخبز الخاص بعملية إنتاج الخبز المدعوم من الدولة، حيث كان قرار الدكتور علي المصيلحي واضحاً في هذا الشأن، وشدد على أنه سيتم مصادرة ماكينات صرف الخبز التي تخص المخابز البلدية في العديد من الحالات من أهمها، ضبط ماكينة صرف الخبز المدعوم تعمل في المخابز البلدية او السياحية أو الإفرنجية.

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أنه يتم مصادرة ماكينة الصرف في حالة لا يتم استخدامها في صرف الخبز المدعم ويتم استخدامها في صرف السلع، موضحاً أن هذا القرار يأتي ضمن إطار الحفاظ على كمية الخبز المتوفرة لكل من هو في الدولة، بالإضافة إلى أن هذا القرار يساهم بشكل كبير في استقرار حالة التموين داخل البلاد.

أوضح الدكتور علي المصيلحي أيضا أنه أصدر القرار وفقاً للقانون رقم 45 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017، والذي يخص شئون التموين داخل البلاد، لافتاً إلى أن قانون التموين سيشهد العديد من التغيرات خلال الفترة المقبلة، حيث يتم العمل الآن على العديد من القرارات التي تخص التموين، وذلك من أجل إيصال الحقوق التموينية لمن يحتاجونها بالفعل خاصة أن هناك الكثير من الأسر المصرية التي تحتاج التموين بشكل كبير، لذلك يجب الاهتمام بهذا الشأن وعدم إعطاء التأمين لمن لا يحتاجونه.