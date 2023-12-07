وزير التموين يعلن عن هذه الزيادة الجديدة لكميات السكر لأصحاب البطاقات

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي عن قرار جديد بشأن صرف السكر لأصحاب البطاقات التموينية.

ومن أجل توفير سلعة السكر للمواطنين، تقرر وضع ضوابط أخرى جديدة للتعامل بالبطاقات التموينية، كما تم وضع نظام جديد للبدالين التموينيين، وشركات الجملة.

وبناء على ما سبق، فقد تقرر صرف 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، بينما تقرر أن يتم صرف عدد 2 كيلو سكر للبطاقة التي بها عدد 4 أفراد فما فوق بسعر 27 جنيه للكيلو، ويتم تسديدها نقداً، وذلك بخلاف قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

ويستفيد من منظومة دعم السلع التموينية 64 مليون مواطن تقريبا، بالإضافة إلى أنه يتم توفير السكر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تسعى جاهدة من أجل توفير السكر المدعم للمواطنين بسعر 12.6 جنيه للكيلو الواحد لأصحاب البطاقات التموينية.