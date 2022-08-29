وزير التموين يعلن افتتاح معرض أهلًا مدارس بتخفيضات 25% ومشاركه 199 عارض

شهدت الساعات الأخيرة إعلان هام من جانب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، والذي تضمن التفاصيل الخاصة بإطلاق معرض أهلا مدارس بالتزامن مع اقتراب حلول العام الدراسي الجديد، وقد أشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بالاهتمام بشكلٍ كبير بإطلاق ‏المعارض التي تقوم بالعمل على تخفيف لتخفيف ‏العبء على المواطن من خلال طرح العديد من التخفيضات الموجودة بها، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل التخفيضات في معرض أهلا مدارس من جانب الحكومة المصرية.

وزير التموين يعلن 199 عارضا يشاركون في معرض أهلًا مدارس

وقد أشار وزير التموين الدكتور علي مصيلحي من خلال تصريحاته الأخيرة إلى أن ‏المعرض الرئيسي الخاص بالمدارس والمقرر إطلاقه تحت اسم “أهلا مدارس”، سوف يتم إطلاق الافتتاح الخاص به تحت إشراف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقد أوضح التفاصيل الخاصة بالمعرض وقد أشار إلى أن الافتتاح سوف يكون رسميا في يوم الأول من سبتمبر، والذي من المقرر أن يستمر لمدة 10 ‏أيام، والذي يتم إطلاقه من خلال صالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‏ومتناهية الصغر، حيث يقام بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال مساحة تصل إلى 6000 متر على أن يكون بمشاركة 199 ‏عارض.

تفاصيل إطلاق معرض أهلا مدارس

ومن المقرر أن يكون هناك تنوع كبير في ما يتم عرضه في المعرض أهلا مدارس، حيث أشار وزير التموين إلى أن هناك تنوع بين مستلزمات المدارس، والتي تتضمن أدوات كتابية ‏ومصنوعات جلدية مختلفة مثل الأحذية والشنط وملابس جاهزة وأجهزة ‏الكمبيوتر ومستلزماته، وكذلك بالإضافة إلى اشتراك كذلك غرفة الصناعات الغذائية ‏والشركة القابضة للصناعات الغذائية وأدوات التعقيم، كما يتم المشاركة في المعرض من جانب المشغولات اليدوية والبصريات وعيادات الأسنان، وكذلك يتضمن المعرض جزء خاص بذوي الهمم بالإضافة إلى مشاركة بعض البنوك لكي يتم تسجيل الأمور على المواطنين.