وزير التموين يصدر قرار مهم بشأن ضوابط تخزين وتداول السلع الغذائية

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرار مهم بشأن ضوابط تخزين وتداول السلع الغذائية في الأسواق، القرار رقم 6 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا في الوزارة والمديريات التموينية بضرورة إلزام تجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية وتداولها، يجب تجهيز فواتير ضريبية مع إلزامهم بفترة معينة في تخزين بعض السلع الغذائية.

قرار وزير التموين بشأن تخزين السلع الغذائية

اتخذ وزير التموين عدد من القرارات بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح من أجل منع ممارسة الاحتكار، وفيما يخص حماية المستهلك تم الإعلان عن الأسعار وحظر تداول الأسعار التي تكون مجهولة المصدر.

قامت وزارة التموين بتحديد السلع الاستراتيجية ووضع ضوابط عند تخزينها أو تداولها في الأسواق، فقد تم تشكيل لجنة عليا في الوزارة والمديريات التموينية من أجل إلزام تجار الجملة والتجزئة عند تخزين وتداول السلع الغذائية يجب أن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية.

المدة الزمنية المحددة لتخزين السلع الاستراتيجية

وفقاً لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي سوف تتابع اللجنة العليا فترة التخزين لبعض السلع الغذائية التي قامت بتحديدها الوزارة، ومن المقرر أن يتم تنظيم آلية من أجل تخزين السلع الغذائية لدى تجار الجملة والتجزئة، كما يجب ألا تزيد فترة تخزين بعض السلع الغذائية عن المدة المحددة على النحو التالي:

(السكر، الألبان، المكرونة، الجبن) لمدة لا تزيد عن 3 أشهر.

(الزيوت) لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.

(الأرز، الفول، العدس) لمدة شهرين.

وسوف يتم مراجعة أسعار البيع والتأكد من عمليات البيع والتداول أنها تتم بالشكل الطبيعي ومراجعة متوسط المبيعات خلال الشهر، ويجب على جميع الجهات الالتزام بقرار وزير التموين.

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار بتخفيض أسعار الزيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيه بدلاً من 70 جنيه في معارض “أهلا رمضان” في جميع أنحاء الجمهورية، وسوف يتم توفيرها بهذا السعر في الشركات الغذائية والاستهلاكية والتي تكون تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في معارض أهلا رمضان، كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك احتياطي من السلع الغذائية والتموينية يكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر.