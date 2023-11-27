وزير التموين: طرح الرغيف البلدي المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية بجنيه في يناير المقبل

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية “لميس الحديدي” في برنامجها “كلمة أخيرة” والذي يعرض على قناة “ON”، أنه سيتم طرح رغيف الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر 1 جنيه للرغيف الواحد.

رغيف الخبز البلدي_ مصدر الصورة جريدة الوطن

وأضاف مصيلحي خلال المداخلة، أن رغيف الخبز يكلف الدولة 1 جنيه بسبب زيادة تكلفة السولار والغاز، ويتم بيعه للمواطن بقيمة 5 قروش فقط، وأن الحكومة تتحمل 95 قرشًا من تكلفة كل رغيف مدعم.

كما أشار وزير التموين، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على إتاحة الخبز مدعومًا لمن ليس لديه بطاقات تموينية بسعر 1 جنيه في شهر يناير المقبل، وتمت تجربة هذا الأمر على عدد من المخابز وأثبتت نجاحها.

وعن سعر السكر، قال الدكتور مصيلحي إن هناك بعض التجار يمسحون أسعار السكر المدونة على الأكياس بـ27 جنيهًا لبيعه بأسعار تصل إلى 50 جنيهًا.

وأضاف الدكتور مصيلحي، أن المواطن يستطيع شراء السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد من المجمعات والشوادر، لافتًا إلى أنه على استعداد لتلقي اقتراحات لتخفيض سعر السكر من أي مواطن.