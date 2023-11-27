أخبار مصر

وزير التموين: طرح الرغيف البلدي المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية بجنيه في يناير المقبل

محمود تركي

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية “لميس الحديدي” في برنامجها “كلمة أخيرة” والذي يعرض على قناة “ON”، أنه سيتم طرح رغيف الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر 1 جنيه للرغيف الواحد.

رغيف الخبز البلدي_ مصدر الصورة جريدة الوطن

وأضاف مصيلحي خلال المداخلة، أن رغيف الخبز يكلف الدولة 1 جنيه بسبب زيادة تكلفة السولار والغاز، ويتم بيعه للمواطن بقيمة 5 قروش فقط، وأن الحكومة تتحمل 95 قرشًا من تكلفة كل رغيف مدعم.

كما أشار وزير التموين، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على إتاحة الخبز مدعومًا لمن ليس لديه بطاقات تموينية بسعر 1 جنيه في شهر يناير المقبل، وتمت تجربة هذا الأمر على عدد من المخابز وأثبتت نجاحها.

وعن سعر السكر، قال الدكتور مصيلحي إن هناك بعض التجار يمسحون أسعار السكر المدونة على الأكياس بـ27 جنيهًا لبيعه بأسعار تصل إلى 50 جنيهًا.

السكر في مصر_ مصدر الصورة الجريدة العقارية

وأضاف الدكتور مصيلحي، أن المواطن يستطيع شراء السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد من المجمعات والشوادر، لافتًا إلى أنه على استعداد لتلقي اقتراحات لتخفيض سعر السكر من أي مواطن.

قد يهمك
Avatar of محمود تركي
محمود تركي

طالب مصري أدرس الآن بكلية الأعمال بجامعة المنوفية
أبلغ من العمر 21 عامًا وأتحدث اللغة العربية والإنجليزية
أفضل كتابة الأخبار الخليجية والمصرية خاصة الأخبار الاقتصادية
وأتابع الأخبار المهمة أول بأول

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل